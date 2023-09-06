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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة

9/6/2023 2:13:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، تركزت حملة الاعتقالات، في مخيم العروب شمال الخليل، والذي اعتقل منه 6 شبان، بعد مداهمات لعدة منازل، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان. ووثقت مؤسسات تُعنى بالأسرى أسماء المعتقلين، وهم: نادر الشريف، محمود ماضي، عمر البدوي، ثائر عويضات، آدم محفوظ، بهاء جوابرة

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال عمر شفيق الريماوي من بلدة بيت ريما غرب رام الله.

وفي طولكرم اعتقلت اسحاق محاميد بعد اقتحام منزله من أطراف مخيم نور شمس.

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