مقتل شابين في جريمة إطلاق نار في قرية أبو سنان بأراضي الـ48
التاريخ
9/6/2023 2:13:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الناصرة/PNN- عُثر، صباح اليوم الأربعاء، على جثتي رجلين، في الثلاثينيات من العمر وعليهما علامات تعرضهما لجريمة قتل بإطلاق نار، في أحد كروم الزيتون بمحاذاة قرية أبو سنان في منطقة الجليل الغربي، بأراضي الـ48.
يتبع...
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