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مقتل شابين في جريمة إطلاق نار في قرية أبو سنان بأراضي الـ48

9/6/2023 2:13:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الناصرة/PNN- عُثر، صباح اليوم الأربعاء، على جثتي رجلين، في الثلاثينيات من العمر وعليهما علامات تعرضهما لجريمة قتل بإطلاق نار، في أحد كروم الزيتون بمحاذاة قرية أبو سنان في منطقة الجليل الغربي، بأراضي الـ48.

يتبع...

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