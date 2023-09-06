

ووصفت كلية الطب بجامعة هارفارد نقص فيتامين B12 بأنه "مخادع" و"ضار". وذلك لأن الأعراض المرتبطة بهذه الحالة يمكن أن تظهر من العدم، مع وجود بعض العلامات المخيفة بشكل خاص، مثل الإغماء.



ويخشى الجميع فكرة الإغماء. وقد تكون أي علامات منذرة على شكل دوخة أو دوار خفيف في الرأس هي أول علامة على أن نوبة الإغماء على وشك الحدوث.



ولكن كيف يؤدي نقص فيتامين B12 إلى هذه العلامة المخيفة؟



قال الدكتور يوانيس لياكاس، المدير الطبي في Vie Aesthetics: "نقص فيتامين B12 يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في الجهاز العصبي والدورة الدموية. وعندما تفتقر إلى فيتامين B12، قد تصاب بفقر الدم نتيجة لانخفاض إنتاج الحمض النووي، ما يسبب علامات الضعف والتعب ودوار الرأس".



وأضاف: "فقر الدم هو الحالة التي يكون فيها عدد خلايا الدم أقل من المعتاد، أو يكون لديك كمية منخفضة بشكل غير طبيعي من مادة تسمى الهيموغلوبين في كل خلية دم حمراء. ومن الممكن أن تحدث نوبات الإغماء بسبب فقدان وظائف الأعصاب عند وجود مستويات ناقصة من فيتامين B12".



وتشرح جمعية القلب الأمريكية أن الإغماء مرتبط أيضا بتدفق الدم إلى الدماغ. وتوضح المنظمة أن "تدفق الدم غير الكافي" إلى هذا العضو يمكن أن يكون سببا في فقدان مؤقت للوعي.



وعلاوة على ذلك، فإن البحث المنشور في مجلة Acta Clinica Croatica يربط أيضا بين هذه الأعراض نقص B12.



والخبر السار هو أن جميع المرضى الذين يعانون من أعراض عصبية لنقص فيتامين B12 تمكنوا من التعافي في غضون شهر واحد بعد تناول مكملات الفيتامين.

وهناك عدد من العلامات المنذرة التي يجب ملاحظتها جنبا إلى جنب مع حالة الإغماء، والتي يمكن أن تشير إلى أن نقص فيتامين B12 على الأرجح، هو السبب الفعلي وراء الإصابة بالإغماء.



وكشف الدكتور لياكاس عن قائمة هذه العلامات والتي تتضمن:



- التعب والإرهاق

- الضعف

- فقدان الشهية

- فقدان الوزن



- تنميل ووخز في اليدين والقدمين

- مشاكل التوازن

- ذاكرة ضعيفة

- وجع الفم أو اللسان

- قرحة الفم

- الشعور بالإغماء والدوار

روسيا اليوم