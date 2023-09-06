واشنطن: السجن 22 عاما لقائد براود بويز السابق بقضية الكابيتول
التاريخ
9/6/2023 2:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قضت محكمة أميركية، مساء أمس الثلاثاء، بسجن القائد السابق لمجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة "انريكي تاريو" لمدة 22 عاما، في أقسى حكم حتى الآن بحق مشارك في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، بحسب واشنطن تايمز.
وقال القاضي تيموثي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم "ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقاً بالانتقال السلمي للسلطة"، معتبرا أنّ تاريو البالغ 39 عاما "كان القائد الرئيسي للمؤامرة" الهادفة إلى منع المصادقة على انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيسا بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في انتخابات 2020.
بترا
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