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ناسا تحذر من اقتراب 5 كويكبات من الأرض اعتبارا من اليوم

9/6/2023 2:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت وكالة الفضاء الأمريكية من اقتراب خمسة كويكبات من الأرض اعتبارا من اليوم وحتى الـ12 من سبتمبر الجاري.


ووفقا لبيان "ناسا" سيقترب الكويكب JA5 وحجمه بحجم منزل والذي اكتشف لأول مرة عام 2021 من الأرض، يوم 6 سبتمبر على مسافة 5.1 مليون كم.


وفي 8 سبتمبر سيحلق على مقربة من الأرض كويكبان أحدهما بحجم طائرة اكتشف عام 2023 على مسافة 4 مليون كم، والثاني بحجم حافلة اكتشف عام 2020 على مسافة 5.6 مليون كم.


وسوف يحلق على مقربة من الأرض يوم 10 سبتمبر كويكب بحجم طائرة على مسافة 2.65 مليون كم.


أما الكويكب الخامس الذي هو أصغر من حافلة سوف يحلق على مقربة من الأرض يوم 12 سبتمبر على مسافة 4.1 مليون كم.


وتشير "ناسا" إلى أن هذه الكويكبات لا تشكل خطورة على الأرض، وأن خطورة الكويكبات على الأرض تنشأ حين يكون محيطها أكبر من 149 مترا، وتقترب من الأرض مسافة تقل عن 7.4 مليون كيلومتر، ومثل هذه الكويكبات غير موجود بين الكويكبات الخمسة المذكورة.

روسيا اليوم


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