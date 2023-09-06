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إندونيسيا تطور جيلا جديدا من السفن الحربية

9/6/2023 2:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن موقع Naval Today أن إندونيسيا بدأت بتصنيع جيل جديد من السفن الحربية لسلاح البحرية في جيشها.


وجاء في منشور على الموقع: "بدأت في حوض بناء السفن التابع لشركة PT Pal في سورابيا عملية تصنيع سفينتين حربيتين من جيل جديد لصالح سلاح البحرية الإندونيسي، السفن ستكون عبارة عن نسخ معدلة عن سفن Arrowhead-140 التي تطورها شركة Babcock البريطانية".


وتبعا للموقع فإن السفن الجديدة ستصنع في إطار عقود وقعتها شركة Babcock البريطانية مع مؤسسات إندونيسية.


وخلال احتفالية خصصت لبدء تصنيع السفينتين الإندونيسينين قال الرئيس التنفيذي لشركة Babcock:"نهنئ شركة PT Pal على هذا الإنجاز المهم، هذا أمر مهم بالنسبة لشركتنا أيضا، لقد اختارت بريطانيا فرقاطات Arrowhead-140 لتكون قاعدة لتطوير جيل جديد من الفرقاطات، وكذلك فعلت بولندا عندما أرادت تطوير فرقاطات Miecznik، وبدأ حوض بناء السفن البولندي Remontowa بتصنيع أول سفينة من السفن الجديدة".
ويبلغ طول كل سفينة من سفن Arrowhead-140 140 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5600 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع 9000 ميل بحري في كل مهمة.


وتضم منظومات تسليح هذه السفن صواريخا مضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 57 ملم، فضلا عن أن السفن مجهزة بمنصات لحمل المروحيات.

RT

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