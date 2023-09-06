الاحتلال يعتقل شابا من رام الله
التاريخ
9/6/2023 2:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، الشاب شفيق ارحيمي، خلال اقتحام منزله في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفا
MENAFN06092023000208011052ID1107014405
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.