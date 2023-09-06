

وأضاف جيك ساليفان خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: "سأترك هذا الأمر للآخرين للتحدث عن التأثيرات المحددة على سوق النفط، أود أن أشير إلى أن ما تم الإعلان عنه كان استمرارا للسياسة الحالية، وليس مجموعة جديدة من التخفيضات.. مجرد استمرار لتلك التخفيضات لمدة ثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد".

وأوضح ساليفان أن الشيء الأكثر أهمية الذي يركز عليه الرئيس الأمريكي هو الحفاظ على أسعار أقل للمستهلكين في الولايات المتحدة.



وقال: "في الواقع المسألة تتعلق بسعر غالون الوقود بالنسبة للمستهلك الأمريكي، وليس مسألة أي دولة تفعل ماذا، هنا أو هناك، سيكون هذا هو المقياس النهائي لمعرفة ما إذا كنا ننجح أم لا".



ورد ساليفان على سؤال إن كان هذا القرار سيزيد من فرصة الاجتماع مع السعوديين في منتديات مثل مجموعة العشرين: "ليس لدينا حاليا اجتماعات ثنائية مقررة في مجموعة العشرين مع أي من القادة، لا أعتقد أن إعلانهم سيحركنا بطريقة أو بأخرى في ما يتعلق بالتعامل مع القادة في مجموعة العشرين.. سنتخذ قراراتنا بشأن ذلك على أساس مجموعة من الاعتبارات أوسع بكثير من أي سياسة واحدة".



وفيما يتعلق بالقرار وتأثيره على الاتصالات مستقبلا بين الولايات المتحدة والسعودية، أكد ساليفان "وجود تواصل منتظم مع السعوديين على مستويات متعددة مع وزير الطاقة، ومع قيادتهم وسيستمر ذلك. وسوف نتأكد من أنهم يفهمون موقفنا، وسوف نفهم موقفهم أيضا".



وأعلنت روسيا والسعودية أمس الثلاثاء، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج وتصدير النفط يوميا حتى نهاية العام الجاري 2023.

RT