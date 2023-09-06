أعلن عمال منشآتين رئيسيتين للغاز الطبيعي المسال لشركة شيفرون الأمريكية في أستراليا اليوم الأربعاء اعتزامهم الإضراب عن العمل لمدة أسبوعين بسبب الخلاف مع إدارة الشركة بشأن الأجور وظروف العمل.

وأعلن تجمع نقابة أوف شور أليانس

الممثل لعمال منشآتي جورجون وويتستون

للغاز الطبيعي المسال في غرب أستراليا بدء الإضراب يوم 14 سبتمبر الحالي.

يذكر أن الخلاف بين العمال وشيفرون يتزايد، في حين يحاول الجانبان إيجاد أرضية مشتركة في المفاوضات.

ورفض التحالف الذي يضم

نقابتي "اتحاد عمال أستراليا" و "أتحاد الملاحة البحرية الأسترالي"

في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تأكيدات شيفرون بأن المفاوضات كانت "عسيرة" وتعهدت

بتصعيد

احتجاجاتها لتأكيد إصرارها على تحقيق مطالبها.

من ناحيته قال كولين بارفيت نائب رئيس شركة شيفرون إن الشركة تستهدف التوصل إلى حل للخلاف مع العاملين في منشآت الغاز الطبيعي المسال باستراليا لتحقيق مصلحة كل من الشركة والعمال وسوق الغاز الطبيعي.

وأضاف على هامش مؤتمر

جازتك في سنغافورة: أمس

"ندرك ضرورة أن يكون الحل جيدا لعمالنا وجيدا لنا وهذا سيكون جيدا لأسواق الطاقة".

وقال بارفيت إن الشركة منخرطة في محادثات نشطة مع ممثلي العمال، مشيرا إلى أن أسواق الغاز الطبيعي المسال تشهد إمدادات أفضل كثيرا مما كانت عليه قبل عام.

وفي مقابلة منفصلة، قال بارفيت إن الشركة لم تلغ أو تؤجل أي شحنات

غاز مسال

كنتيجة لخطر اضطراب ناتج عن إضراب عمالي.

يذكر أن اي إضراب عمالي في استراليا يمكن أن يخفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية بنسبة 10%.

وفي حين تعتمد أوروبا على استيراد الغاز المسال من أستراليا، فإنها ستحتاج إلى الدخول في منافسة

مع الدول الأخرى المستهلكة للغاز

في آسيا للعثور على شحنات بديلة للغاز الأسترالي.





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