في عام 1873 زُرعت شجرة البانيان القادمة من شبه القارة الهندية في مدينة لاهاينا الساحلية، التي كانت مركزا حيويا لمملكة هاواي السابقة، ومازالت تقف بشموخ تقاوم حرائق الغابات الأخيرة.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن هذه الشجرة، التي يمتد عمرها لنحو 150 عاما، ربما تواجه الآن أيامها الأخيرة، بعد أن اجتاحت سلسلة من حرائق الغابات جزيرة ماوي، وهي ثاني أكبر جزيرة في ولاية هاواي الأمريكية، وقد خلفت عشرات القتلى، وأتت على كثير من أجزاء الجزيرة، خاصة مدينة لاهاينا.

ولا تزال شجرة البانيان، التي تُعرف أيضا باسم شجرة التين البنغالي، تقف في صلابة وشموخ، صامدة أمام كتل اللهب الحارقة، بينما تراكم الرماد على أفرعها ذات العقد الكثيرة وجذوعها العديدة.

غير أن الخبراء يشعرون بالقلق، من أن الحرارة المرتفعة الناتجة عن الحرائق المدمرة، يمكن أن تضع نهاية لهذه الشجرة المعمرة، حيث إنها ليست من النباتات المحلية، وبالتالي لا تتمتع بأية مزايا طبيعية تحميها من النيران.

وتقول كيمبرتي فلووك، نائبة مدير مؤسسة إعادة ترميم لاهاينا، المعنية بالحفاظ على تاريخ المدينة، إنه في ظل وجود فرع أو فرعين قابلين للحياة من الجذع الرئيسي- حال عدم احتراقهما بشكل بالغ- فإن نظام جذور الشجرة الهوائي يمكن أن يعزز النمو مرة أخرى.



ويشير الخبير جي.بي فرايداي، وهو خبير في الغابات بجامعة هاواي إلى احتمال نجاة شجرة البانيان، ويقول: "قد تعيش وتتنبت مرة أخرى من الجذور"، ومع ذلك، يوضح أن هذه العملية يمكن أن تستغرق عقودا لتنمو وتصبح شجرة كبيرة، وبضيف "يبدو أن الحريق كان شديدا حقيقة".

ويعزا سبب اندلاع الحرائق، إلى تزايد المساحات المنزرعة بالحشائش غير المحلية الأصل في الجزر، إضافة إلى تراجع إدارة الأراضي مع تراجع قطاع الزراعة، وهو ما أتاح مزيدا من الوقود لاندلاع الحرائق، إلى جانب حدوث تغيرات مناخية قاسية في الجزر، نجمت عن ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.