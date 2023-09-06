رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك إي سواتيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده
التاريخ
9/6/2023 2:12:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى جلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إي سواتيني، بمناسبة بذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك مسواتي الثالث.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كليوباس سيفو دلاميني، رئيس وزراء مملكة إي سواتيني.
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