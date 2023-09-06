بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى جلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إي سواتيني، بمناسبة بذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك مسواتي الثالث.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كليوباس سيفو دلاميني، رئيس وزراء مملكة إي سواتيني.

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