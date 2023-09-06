كشف التقرير السنوي الثاني حول الأمن السيبراني بعنوان: «منظور مجالس الإدارة لعام 2023»- الصادر عن شركة بروف بوينت، الشركة المتخصصة في أمان المعلومات والامتثال، عن أن 73% من أعضاء مجالس إدارة الشركات المستطلعين يشعرون بالخطر من تعرضهم لهجوم سيبراني مادي، وهو ارتفاع ملحوظ عن العام الماضي الذي سجل 65%؛ مشيراً إلى أن 53% بأنهم غير مستعدين للتعامل مع هجوم مستهدف، مقارنة بـ 47% في العام السابق. وأكد 75% من رؤساء أمن المعلومات في دولة الإمارات و55% من رؤساء أمن المعلومات في المملكة العربية السعودية بأنه يجب اتخاذ التدابير الوقائية الكافية لمواجهة المخاطر السيبرانية، حيث يخشون تعرضهم لهجوم سيبراني مادي خلال الـ 12 شهرًا القادمة. ويعتقد نصف رؤساء أمن المعلومات في الشرق الأوسط أن منظماتهم غير مستعدة للتعامل مع هجوم سيبراني مستهدف.

واستطلع التقرير آراء أعضاء مجالس الإدارة حول المشهد التهديدات العالمي، وأولويات الأمان السيبراني، والعلاقات مع رؤساء أمن المعلومات.

وقد تؤدي هذه التغيرات السنوية إلى تطور مشهد التهديدات بشكل متنامي؛ بما في ذلك التوترات الجيوسياسية المستمرة وزيادة هجمات الفدية المخربة وهجمات سلسلة التوريد. يمكن أن يكون الخطر الناشئ المتعلق بأدوات الذكاء الاصطناعي (AI) مثل ChatGPT أيضًا قد ساهم في هذه المشاعر: يعتقد 59% من أعضاء مجالس الإدارة أن الذكاء الاصطناعي الإنشائي يشكل خطرًا على أمان منظمتهم.

ويعاني أعضاء مجالس الإدارة حول العالم من هذه المخاوف على الرغم من أن 73% منهم يرون الأمان السيبراني كأحد الأولويات، و72% يعتقدون أن مجالس إداراتهم تفهم بوضوح المخاطر السيبرانية التي يواجهونها، و70% يعتقدون أنهم استثمروا بشكل كافٍ في الأمان السيبراني.

وف تقرير «أمن المعلومات في نسخته الثانية: منظور مجالس الإدارة لعام 2023» بفحص استجابات مسح عالمي من الجهات الخارجية من 659 عضوًا في مجالس الإدارة في منظمات تضم أكثر من 5,000 موظف عبر مختلف الصناعات. في يونيو 2023، تم استطلاع آراء أكثر من 50 مديرًا في مجالس الإدارة في كل سوق في 12 دولة.

واستكشف التقرير ثلاث مجالات رئيسية: التهديدات والمخاطر السيبرانية التي تواجه مجالس الإدارة، ومستوى استعدادهم للدفاع ضد تلك التهديدات، وتوجههم مع رؤساء أمن المعلومات (CISOs) استنادًا إلى المشاعر التي كشفت عنها بروف بوينت في تقرير «وجهات نظر رؤساء أمن المعلومات لعام 2023». وكشفت النتائج عن زيادة مماثلة من عام إلى عام في عدد رؤساء أمن المعلومات الذين يشعرون بالخطر وعدم الاستعداد، وتوجهًا أقرب من السابق بين رؤساء مجالس الإدارة وقادة الأمان.

وقال ريان كاليمبر، النائب التنفيذي لاستراتيجية الأمان السيبراني لدى بروف بوينت: «لقد لاحظنا، من خلال التقرير، أن التوجه الجديد بين أعضاء مجالس الإدارة ورؤساء الأمن فيما يتعلق بمخاطر السيبرانية واستعدادهم يسير بشكل إيجابي، مما يشير إلى أن الجانبين يعملان أكثر تقاربًا ويحققان تقدمًا. ومع ذلك، لم تسفر هذه التعاون المتنامي بعد عن تغييرات كبيرة في موقف الأمان السيبراني، على الرغم من أن أعضاء مجالس الإدارة يشعرون بالارتياح إزاء الوقت والموارد التي يستثمرونها لمكافحة هذا الخطر»، «تظهر نتائجنا أنه لا يزال من الصعب تحويل الوعي المتزايد إلى استراتيجيات أمان سيبراني فعالة تحمي الأفراد والبيانات. وبناء على ذلك؛ إن تعزيز العلاقات بين مجالس الإدارة ورؤساء الأمن في المستقبل القريب أمرًا حاسمًا حتى يتمكنوا معاً من إجراء محادثات أكثر مغزى وضمان أنهم يستثمرون في الأولويات الصحيحة.»

وأضاف: «يجب على مجالس الإدارة تكثيف الاستثمار في تحسين الاستعداد ومرونة المؤسسة؛ مما يعني الدفع تعزيز المحادثات العميقة والإنتاجية مع رؤساء أمن المعلومات لضمان أن المدراء يتخذون قرارات استراتيجية مستنيرة تسهم في تحقيق نتائج إيجابية.

واختتم كامبلير:» إن المخاطر البشرية تتزايد يوماً بعد يوم مما يكون لديها تأثيرات سلبية على أرباح المؤسسات. وهنا يجب الإشارة إلى أنه رغم أن أعضاء مجالس الإدارة تولي مسألة الأمن السيبراني اهتماماً كبيراً للغاية ويحرصون على التعاون مع قادة الأمن؛ ورغم أنهم يدركون أن الشراكات القوية بين مجالس الإدارة ورؤساء الأمان أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ إلا أنا هذا ليس كافياً فيجب تعزيز وعي الموظفين بشكل متواصل.

النتائج الرئيسية

وتتضمن النتائج الرئيسية للتقرير العالمي في نسخته الثانية ما يلي:

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تولي مجالس الإدارة مسألة الذكاء الاصطناعي الانشائي أهمية بالغة: في ظل تزايد انتشار ChatGPT خلال الأشهر الأخيرة، حيث يرى 59% ممن شملهم الاستطلاع أن هذه التكنولوجيا الناشئة تمثل خطرًا أمنيًا على مؤسستهم.

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تزيد المقارنة النسبية السنوية أعضاء مجالس الإدارة المتزايدة بشأن المخاطر الإلكترونية: حيث يشعر 73% ممن شملهم الاستطلاع بأن مؤسساتهم معرضة لخطر هجوم إلكتروني مادي، مقارنة بـ 65% في عام 2022.

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اتفق 73% من المديرين على أن الأمن السيبراني يمثل أولوية بالنسبة لمجالس إداراتهم، بينما يعتقد 72% أن مجالس إداراتهم تدرك المخاطر الإلكترونية التي يواجهونها، ويعتقد 70% أنهم استثمروا بشكل كافٍ في الأمن السيبراني،في حين أن 84% يعتقدون أن ميزانية الأمن السيبراني الخاصة بهم ستزداد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة؛ ومع ذلك، فإن هذه الجهود لا تؤدي إلى تحسين الاستعداد - حيث لا يزال 53% منهم ينظرون إلى مؤسساتهم على أنها غير مستعدة للتعامل مع أي هجوم إلكتروني خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

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كما اتفق أعضاء مجالس الإدارة ورؤساء أمن المعلومات بشأن أكبر التهديدات التي يواجهونها: فقد صنف أعضاء مجالس الإدارة البرامج الضارة على أنها مصدر قلقهم الأكبر (40%)، يليها التهديد الداخلي (36%) واختراق الحساب السحابي (36%). ويختلف هذا قليلاً فقط عن أهم مخاوف كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بشأن الاحتيال عبر البريد الإلكتروني (33%)، والتهديدات الداخلية (30%)، واختراق الحساب السحابي (29%).

الخطأ البشري

ولا يتوافق المديرون تمامًا مع كبار مسؤولي أمن المعلومات في مجالات المخاطر المتعلقة بالأشخاص وحماية البيانات: في حين أن 63% من المديرين و60% من رؤساء أمن المعلومات يتفقون على أن الخطأ البشري هو أكبر المخاطر التي يواجهونها، فإن أعضاء مجالس الإدارة أكثر ثقة في قدرة مؤسستهم لحماية البيانات - يشارك 75% من المدراء هذا الرأي، مقارنة بـ 60% فقط من مدراء تكنولوجيا المعلومات.

وتمثل المسؤولية الشخصية مصدر قلق لمجالس الإدارة وكبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات على حدٍ سواء، حيث أعرب 72% من أعضاء مجالس الإدارة عن قلقهم بشأن المسؤولية الشخصية في أعقاب حادث الأمن السيبراني في مؤسساتهم - ويوافق ذلك 62% من مسؤولي أمن المعلومات.

وقال 37% من أعضاء مجالس الإدارة إن الأمن السيبراني لمؤسساتهم سيستفيد من ميزانية أكبر، و35% يرغبون في رؤية المزيد من الموارد الإلكترونية، و35% يرغبون في الحصول على أفضل استخبارات التهديد.

وذكر 53% من المديرين أنهم يتفاعلون مع رؤساء أمن المعلومات بشكل منتظم. وعلى الرغم من وجود زيادة عن العام الماضي بنسبة 47%، إلا أنها لا تزال تترك ما يقرب من نصف جميع مجالس الإدارة دون علاقات قوية بين رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي. بشكل عام، يكون أعضاء مجالس الإدارة وكبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات متفقين بشكل وثيق عندما يتفاعلون، ومع ذلك، يقول 65% من أعضاء مجالس الإدارة إنهم يتفقون مع رئيس أمن المعلومات و62% من كبار مسؤولي أمن المعلومات يوافقون على ذلك. ومن منظور إقليمي، أظهرت أبحاث بروف بوينت السابقة أن 63% من مدراء تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة و45% من مدراء تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية يتفقون على أن أعضاء مجالس الإدارة يتفقون معهم بشأن قضايا الأمن السيبراني.

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