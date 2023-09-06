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سلطان النيادي: أبشركم صحتنا طيبة وإلى لقاء قريب بإذن الله في دار زايد

9/6/2023 2:12:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

طمأن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي شعب الإمارات والشعوب العربية على صحته بعد وصولهم بالسلامة للأرض أمس الأول، وعبر النيادي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» عن شوقه للقاء الأحبة في دار زايد، حيث السماء لم تعد الحدود. حيث دون النيادي: «أكتب لكم اليوم من الأرض.. أكتب لكم بعد ستة أشهر من البعد في الفضاء.. الحمدلله وصلنا بالسلامة وأبشركم ان صحتنا طيبة.. وأتطلع بكل شوق إلى لقاء الاحبة.. وإلى لقاء قريب بإذن الله في دار زايد.. حيث السماء لم تعد الحدود».

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