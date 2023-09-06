

قال أولكسندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن الوضع على الجبهة الشرقية لا يزال صعبا وإن المهمة الرئيسية للقوات هي تحصين الدفاعات والحيلولة دون خسارة المعاقل.

ونقلت القوات البرية عن سيرسكي قوله عبر تيليجرام "لا يزال العدو متشبثا بخططه للوصول إلى حدود منطقتي دونتسك ولوجانسك".

وأضاف "مهمتنا الرئيسية هي تحصين دفاعاتنا حتى نتجنب خسارة معاقلنا ومواقعنا في اتجاهي كوبيانسك وليمانسك، وكذلك المضي قدما بنجاح والوصول إلى الخطوط المستهدفة في اتجاه باخموت".

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