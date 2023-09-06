

قال قائد المروحية التي تحطمت وأودت بحياة مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي :"ليس لدي أي فكرة عما يحدث"، في الوقت الذي كانت فيه المروحة تخرج عن نطاق السيطرة.

وأدلى إريك سويفر /53 عاما/ بهذا التصريح قبل ثوان من اصطدام المروحية بالأرض خارج ملعب كينج باور يوم 27 أكتوبر 2018، وذلك وفقا لتقرير كشفت عنه شعبة التحقيق في الحوادث الجوية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مالك النادى فيتشاي سريفادانابرابا، والموظفين نورسارا سوكناماي وكافيبورن بونباري والسيد سويفر وشريكته إيزابيلا روزا ، وهي أيضا قائدة مروحية محترفة، توفوا أثناء الحادث، الذي وقع بعد وقت قصير من إقلاع المروحية من الملعب.

ووصلت المروحية وهى من طراز "ليوناردو أيه.دابليو169" لارتفاع حوالي 130 مترا قبل أن تسقط على الأرض.

ووجد المحققون أن دواسات الطيار انفصلت عن مروحة الذيل.

نتج عن هذا انعطاف الطائرة بشكل حاد إلى اليمين وكان من المستحيل التحكم بها.

ووصفت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية بأن هذا الفشل الذريع تسبب في دوران المروحية بسرعة، تقريبا خمس مرات.

وذكرت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية أنه في الوقت الذي كانت تخرج فيه المروحية عن السيطرة، جاءت صرخة "مهلا، مهلا، مهلا!" من المقصورة الخلفية، حيث كان السيد فيتشاي وموظفوه يجلسون.

ووفقا للتقرير فإن السيد سويفر، الذي لديه خبرة كبيرة في الطيران، رد من خلال قوله :" ليس لدي أي فكرة عما يحدث" ونطق بكلمة تعجب .

وذكرت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية أن قائد المروحية قام بتنفيذ الإجراءات الأكثر ملاءمة والتي تضمنت رفع رافعة لتقليل زاوية ميل المروحية وتخفيف التأثير.

ونجا أربعة من الركاب الخمسة للطائرة من التحطم الأول ولكن لم ينج أي شخص بسبب أن النيران اشتعلت في المروحية خلال دقيقة عقب تسرب كبير للوقود.

ووقع الحادث بعد تقريبا ساعة من مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز جمعت ليستر سيتي بنظيره ويستهام.

واستبعد التقرير المكون من 209 صفحات، أن يكون الحادث ناجما عن خطأ ارتكبه قائد الطائرة، أو بسبب وجود طائرات مسيرة قرب المروحية.