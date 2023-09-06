الاحتلال يهدم مباني سكنية ومنشآت صناعية في القدس

الاحتلال يهدم مباني سكنية ومنشآت صناعية في القدس
التاريخ
9/6/2023 1:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مبانٍ ومنشآت في حي القيعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر في البلدة، إن جرافات برفقة قوات الاحتلال اقتحمت القرية عند الساعة الخامسة فجرا، وشرعت في هدم منشآت صناعية ومحل قطع سيارات، وبعض المباني، منها سكنية، ولا تزال عمليات الهدم متواصلة.
وفا
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