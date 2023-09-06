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الاحتلال يهدم مباني سكنية ومنشآت صناعية في القدس

9/6/2023 1:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مبانٍ ومنشآت في حي القيعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.


وقالت مصادر في البلدة، إن جرافات برفقة قوات الاحتلال اقتحمت القرية عند الساعة الخامسة فجرا، وشرعت في هدم منشآت صناعية ومحل قطع سيارات، وبعض المباني، منها سكنية، ولا تزال عمليات الهدم متواصلة.

وفا


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