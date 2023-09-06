الدولار يزداد قوة بعد بيانات مخيبة من الصين وأوروبا

الدولار يزداد قوة بعد بيانات مخيبة من الصين وأوروبا
التاريخ
9/6/2023 1:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ظل الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أشهر في مستهل جلسة الأربعاء، إذ أثرت المخاوف بشأن الصين والنمو العالمي على الإقبال على المخاطرة، بينما اقترب الين من أدنى مستوى له في عشرة أشهر.
وسجل الين 147.66 ين للدولار في الساعات المبكرة من التعاملات الآسيوية، وهو ما يقل بشكل طفيف عن 147.8 للدولار الذي كان أدنى مستوى منذ الرابع من نوفمبر الذي لامسه خلال الليل. وكان يحوم حول مستوى 145 مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع المتعاملين إلى حالة من الترقب الحذر لمؤشرات تدخل.
ومقابل سلة عملات رئيسية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار 0.067 بالمئة إلى 104.80، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في ستة أشهر البالغ 104.90 الذي لامسه خلال الليل.
سكاي نيوز
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