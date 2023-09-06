ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم
التاريخ
9/6/2023 1:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، وسط قلق في الأسواق من نقص في الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.
وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 90.21 دولارا للبرميل. وسجل الخام الثلاثاء، أول تجاوز لمستوى 90 دولارا منذ تشرين الأول/نوفمبر في اليوم السادس على التوالي من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 86.92 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة.
نقلت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء، عن مسؤول بوزارة الطاقة أن السعودية ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان الثلاثاء، إن روسيا مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي.
وكالات
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