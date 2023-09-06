ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم



وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 90.21 دولارا للبرميل. وسجل الخام الثلاثاء، أول تجاوز لمستوى 90 دولارا منذ تشرين الأول/نوفمبر في اليوم السادس على التوالي من المكاسب.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 86.92 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة.



نقلت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء، عن مسؤول بوزارة الطاقة أن السعودية ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023.



وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان الثلاثاء، إن روسيا مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي.

وكالات