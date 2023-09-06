Wednesday, 06 September 2023 09:43 GMT

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

9/6/2023 1:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، وسط قلق في الأسواق من نقص في الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.


وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 90.21 دولارا للبرميل. وسجل الخام الثلاثاء، أول تجاوز لمستوى 90 دولارا منذ تشرين الأول/نوفمبر في اليوم السادس على التوالي من المكاسب.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 86.92 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة.


نقلت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء، عن مسؤول بوزارة الطاقة أن السعودية ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023.


وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان الثلاثاء، إن روسيا مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي.

وكالات


MENAFN06092023000208011052ID1107013525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث