أستراليا.. إنقاذ ثلاثة بحارة في بحر الكورال بعد هجمات لأسماك القرش
التاريخ
9/6/2023 1:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قالت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء إنه تم إنقاذ ثلاثة رجال من قارب مطاطي في بحر الكورال على بعد حوالي 835 كيلومترا قبالة الساحل الشرقي لأستراليا بعد أن هاجمت أسماك قرش القارب وبدأ في الغرق.
وكان الرجال، وهم روسيان وفرنسي، على متن قارب "تيون" قابل للنفخ وطوله 9 أمتار والذي انطلق على متنه من فانواتو باتجاه مدينة كيرنز الساحلية الأسترالية.
وقالت هيئة السلامة البحرية الأسترالية إنها استجابت لإشارة لاسلكية توضح موقع الطوارئ، مسجلة في الساعة 0130 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت جرينتش الثلاثاء).
ونسقت الهيئة عملية إنقاذ الرجال الثلاثة بعد أن هاجمت أسماك القرش القارب وألحقت به أضرارا.
ومن المقرر أن يصل الرجال الثلاثة إلى بريسبان جنوبي كيرنز، صباح الخميس.
MENAFN06092023000110011019ID1107013491
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.