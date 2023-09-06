من المتوقع أن تصدر محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج حكمها اليوم الأربعاء في قضية ضد وكالة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وقالت المحكمة إن الشكوى قدمتها أسرة سورية مكونة من ستة أفراد تم ترحيلها من اليونان إلى تركيا أكتوبر 2016 على متن طائرة تديرها "فرونتكس".

ويقول المدعون إنهم أعيدوا إلى تركيا بعد وقت قصير من وصولهم إلى اليونان، على الرغم من أنهم تقدموا بطلب للحصول على الحماية الدولية.

وتعد إعادة الأشخاص الذين يلتمسون الحماية على الحدود الخارجية، ما يسمى بعمليات الصد، غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتقول الأسرة، التي تعيش الآن في العراق، إن "فرونتكس" تصرفت بشكل غير قانوني لأنه كان ينبغي فحص طلب اللجوء الخاص بها قبل إخراجها من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تقرر المحكمة في لوكسمبورج ما إذا كانت "فرونتكس" مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في عمليات الإعادة المشتركة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وما هي هذه المسؤولية.

ويطالب المواطنون السوريون بتعويضات عن الأضرار المادية وغير المادية الناجمة عن عملية العودة، وفقا للشكوى القانونية.

ويمكن استئناف الحكم الصادر اليوم الأربعاء أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.

واتهمت منظمات غير حكومية "فرونتكس" مرارا بانتهاك حقوق المهاجرين.





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