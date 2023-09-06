(MENAFN
- Deliveroo) جددت شركة ديليفرو التزامها بدعم المجتمع المحلي من خلال الاحتفال ببدء العام الدراسي في المدرسة الأمريكية الكويتية، والتفاعل مع الطلاب وأولياء أمورهم في هذا اليوم المهم، أول يوم من العام الدراسي الجديد. وقد قدمت الشركة وجبات غذائية متنوعة بالإضافة إلى المشروبات المنعشة وقسائم ديليفرو بلس لأكثر من 200 طالب من طلاب المدرسة وأولياء أمورهم.
وكان بانتظار الطلاب مجموعة رائعة من المنتجات اللذيذة مُقدمة من شركاء ديليفرو: CAF و Wooden Bakery و WOOP، مما منح الطلاب تجربة لا تُنسى في أول يوم دراسي، إضافة إلى حصولهم على قسائم ديليفرو بلس والاستمتاع بخدمة التوصيل المجانية في الوقت الذي يناسبهم.
وفي هذا الصدد، قالت سهام الحسيني، المدير العام لديليفرو الكويت وقطر: "يسعدنا أن نرحب ترحيبًا حارًا بالطلاب وهم يستعدون لعامهم الدراسي الجديد، ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لخلق تجربة لا تنسى لهم. كما نود أن نُعبر عن امتناننا العميق لشركائنا ، CAF و Wooden Bakery و WOOP، لمساهمتهم التي لا تقدر بثمن لضمان بدء الطلاب وأوليائهم العام الدراسي بابتسامة وتجربة مَرضية".
من جهتها، قالت غيداء الحبيب، مساعدة مدير المدرسة الأمريكية الكويتية: "دائما ما يكون اليوم الأول في المدرسة مليء بالحماس، ولكن الاحتفال به مع الهدايا المقدمة من شركة ديليفيرو كان أمرًا مميزًا. ونود أن نشكر شركة ديليفيرو لمساعدتنا في بدء العام الدراسي بطريقة لا تُنسى. لقد أحبت العائلات هذه المبادرة، واستمتع الطلاب بها."
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