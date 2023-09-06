(MENAFN
- Golin Mena) - يسر شركة "إنتر إميرتس موتورز"، الموزع الرسمي لسيارات "إم جي موتور" MG Motor و هي إحدى شركات علي وأولاده القابضة ذ.م.م"، الإعلان عن إطلاق عروض العودة إلى المدارس المرتقبة والتي طال انتظارها. ويأتي تصميم هذه الحملة الجذابة للترحيب بالعام الدراسي الجديد من خلال تقديم حوافز رائعة تتماشى مع تفضيلات العملاء المتنوعة.
وبالتزامن مع استعداد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي المقبل، يأتي إطلاق عروض العودة إلى المدارس من شركة "إنتر إميرتس موتورز" في الوقت المناسب، حيث توفر مجموعة واسعة ومتنوعة من المزايا الحصرية للعملاء الذين يتطلعون إلى تعزيز تجربة القيادة الخاصة بهم باقتناء سيارة "إم جي" MG الجديدة كليّاً. يشمل العرض الترويجي تشكيلة سيارات "إم جي" MG الواسعة، بدءاً من سيارات السيدان، والسيارات الرياضية المتعدّدة الاستخدامات (SUV)، مما يتيح حزمة عروض ترويجية متنوعة مصممة على نحو يواكب ويلبي احتياجات العملاء الفريدة وخيارات أسلوب حياتهم.
وقال محمد علي خلفان الظاهري، المدير التنفيذي لقسم السيارات في شركة علي وأولاده القابضة ذ.م.م، "لقد اتسمت رحلتنا مع "إم جي" MG في دولة الإمارات العربية المتحدة بإحراز نجاحات متتالية انعكست من خلال التوسعات الملفتة التي تُعزى بشكل رئيسي إلى الاهتمام المتزايد والإقبال المتنامي للعملاء. إننا إذ نطلق عروض العودة إلى المدارس لهذا العام، ندرك كلياً المتطلبات المتغيرة لعملائنا من كافة الجوانب. وتؤكد هذه الحملة مدى التزامنا بتقديم تجارب قيادة لا مثيل لها وترسيخ مكانتنا كخيار مفضل في قطاع السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
في إطار هذه الحملة الفريدة، تجذب تشكيلة سيارات السيدان، والسيارات الرياضية المتعدّدة الاستخدامات (SUV) أنظار العملاء نحوها بطرح مجموعة من الامتيازات القيّمة. عند شراء سيارة من مجموعة السيدان، يحظى العملاء بفرصة الاستمتاع بمزايا استثنائية عديدة، من ضمنها التسجيل المجاني، وخدمة المساعدة على الطريق المجانية، وخدمة صيانة مجانية لمدة 6 أشهر أو لغاية 10,000 كيلومتراً. وتُبرز هذه الحزمة الشاملة التزام شركة "إنتر إميرتس موتورز" في رفع مستوى رضا العملاء وتوفير قيمة امتلاك لا تضاهى. كما أن مجموعة السيارات الرياضية المتعدّدة الاستخدامات (SUV) من "إم جي" MG، الاسم المرادف للأناقة والأداء العملي والتكنولوجيا المتقدمة، تحتل الصدارة أيضاً ضمن عروض العودة إلى المدارس، حيث سيستمتع العملاء الذين يختارون سيارة إم جي الرياضية المتعددة الاستخدامات بمجموعة من الامتيازات المجانية، بما في ذلك التسجيل المجاني وخدمة المساعدة على الطريق المجانية.
وتحدث هشام الصحن، المدير العام لشركة "إنتر إميرتس موتورز"، معرباً عن سعادته بهذه الحملة، قائلاً، "مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، فإنه من دواعي سرور شركة "إنتر إميرتس موتورز" تقديم هذه العروض المتميزة إلى عملائنا الكرام. وأود التأكيد بأن هذه العروض الترويجية تأتي تقديراً لالتزامنا المستمر بتحقيق الامتياز في كل نقطة اتصال من عملياتنا في "إم جي" MG بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد "عروض العودة إلى المدارس" بمثابة احتفال حقيقي يأتي في الوقت المناسب بالتزامن مع هذا الموسم، مما يتيح للعائلات والأفراد استقبال العام الدراسي الجديد بسيارة "إم جي" MG الجديدة كليًا."
ويتجلى التزام "إم جي" MG الراسخ برضا العملاء والجودة من خلال الخاصية الأكثر تميّزاً لديها وهي تقديم ضمان المصنّع لمدة 6 سنوات أو لغاية 200,000 كيلومتراً، والذي يسري في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويدل هذا الضمان على الثقة الراسخة التي تضعها هذه العلامة التجارية في سياراتها، مما يؤكد تفانيها بتوفير سيارات قادرة على التحمل والاستمرارية عبر الزمن.
وتأتي "عروض العودة إلى المدارس" في الوقت المناسب، مما يوفر منصة مواتية للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال العام الدراسي الجديد بحماس متجدد. تمثل هذه الحملة علامة فارقة أخرى في رحلة شركة "إنتر إميرتس موتورز" لتقديم تجربة قيادة بمنظور جديد كلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التركيز على نهج "العميل أولاً، والابتكار وتوفير الراحة الملائمة.
وللاستفادة من عروض العودة إلى المدارس، يُنصح العملاء بزيارة أقرب معرض سيارات "إم جي" MG، أو الاتصال على 800 MG الإمارات (80064823). تسري العروض على طرازات مختارة، وهي متوفرة حتى نفاد الكمية. تطبق شروط وأحكام محددة. لمزيد من المعلومات حول تشكيلة سيارات "إم جي" MG الواسعة والتعرّف عن كثب على التزام شركة "إنتر إميرتس موتورز" بخدمة المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإمكان العملاء زيارة موقع "إم جي" MG الإمارات على الإنترنت ومتابعة حسابات "إم جي موتور" MG Motor AE على مواقع التواصل الاجتماعي – "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر".
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