4 درجات مئوية .. الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية

4 درجات مئوية .. الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية
التاريخ
9/6/2023 12:16:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (2-4) درجات مئوية ، لذا تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة.
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