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ابنة رجاء الجداوي تكشف سراً عن والدتها

9/6/2023 12:16:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قبل 3 سنوات، خطف كورونا الفنانة المصرية رجاء الجداوي، حيث عانت من مضاعفات الفيروس وفشلت في تجاوز الأزمة الصحية التي مرت بها.


وفي لقاء تلفزيوني بمناسبة ذكرى ميلاد والدتها الـ89، كشفت أميرة مختار سراً عن الجداوي، حيث أكدت أنها لم تكن تجري جراحات تجميل نهائياً وكانت تتقبل تقدمها في العمر.


16 غرزة
كما أضافت أن الفنانة لم تكن تستخدم المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة، بل كانت تعتمد على الوصفات الطبيعية القديمة، خاصة وصفات ماسك الخيار والبطاطس وكمادات الشاي للعناية ببشرتها.


غير أنها قبل 33 عاماً، سقطت الجداوي خلال تصوير فيلم "حنفي الأبهة" بصحبة عادل إمام وفاروق الفيشاوي، وتعرضت لجرح غائر أعلى الحاجب.


ما استلزم 16 غرزة، وبالتالي أجبرت على حقن تلك المنطقة بالبوتوكس فيما بعد حتى تعود إلى طبيعتها، خاصة أن التدخل الجراحي الطبي تسبب في ظهور علامات أعلى الحاجب.


كذلك أشارت أميرة إلى أن والدتها لم تكن تخجل من كونها أكبر في العمر من زوجها الراحل، لافتة إلى كونها اعتادت على تدليك وجهها بالثلج صباحاً.
يذكر أن الفنانة قدمت طيلة مشوارها أكثر من 350 عملاً فنياً.

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