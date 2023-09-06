كشف فوائد البرقوق الخوخ للصحة



ووفقا للخبراء، يحتوي البرقوق على فيتامينات A وC وعناصر الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد، التي تشبع الجسم بمضادات الأكسدة والبكتين والمواد الدباغية.



ويشير الخبراء إلى أن البرقوق وخاصة المجفف يمكنه منع تطور أمراض الكبد وإطالة فترة الشعور بالشبع، ما يسمح بالحفاظ على الوزن ومستوى الغلوكوز في الدم. وبالإضافة إلى ذلك يمكن للبرقوق الأسود المجفف وعصير البرقوق أن يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم، ما يخفض من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.



ويحتوي البرقوق أيضا على مركبات الفينول والفلافونويد التي تدعم صحة العظام. أما عنصر البورون فيساعد على تقوية العظام والعضلات. كما ان البكتين والألياف الغذائية الموجودة في البرقوق مفيدة لمن يعاني من الإمساك المزمن.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي البرقوق على الأنثوسيانين والكاروتينات وفيتامينات C وE، التي تبطئ عملية الأكسدة التي تسرع الشيخوخة بشكل مباشر وتقلل من خطر الإصابة بمشكلات في الذاكرة.

روسيا اليوم