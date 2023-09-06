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إيلون ماسك اقترض مليار دولار من سبيس إكس في وقت استحواذه على تويتر

9/6/2023 12:15:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء بأن الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إيلون ماسك لجأ إلى شركة صناعة الصواريخ للحصول على قرض بمليار دولار في الوقت الذي كان يستحوذ فيه على شركة التواصل الاجتماعي تويتر التي تغير اسمها لاحقا إلى إكس.

ونقلت الصحيفة عن وثائق اطلعت عليها أن سبيس إكس وافقت على القرض الذي كان مدعوما ببعض أسهمه فيها في أكتوبر تشرين الأول، وأن ماسك سحبه بالكامل في نفس الشهر.

وقال تقرير الصحيفة إن ماسك سدد المليار دولار مع الفوائد للشركة في نوفمبر تشرين الثاني، وإنه لم يتسن تحديد سبب القرض.

ولم ترد سبيس إكس ولا منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد على طلب رويترز للتعليق.

أبرم ماسك في العام الماضي صفقة بقيمة 44 مليار دولار لتحويل تويتر إلى شركة خاصة واستحوذ على ملكية منصة التواصل الاجتماعي بإقالة كبار المسؤولين التنفيذيين على الفور.

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