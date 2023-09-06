

شددت الإدارة الأمريكية على أهمية اجتماعات مجموعة العشرين كمنتدى لتحقيق النتائج، قبل قمة المجموعة المقررة في الهند مطلع الأسبوع المقبل.

ووصف جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء قمة نيودلهي بأنها فرصة "لجميع الاقتصادات الكبرى في العالم للعمل معا لحل المشكلات العالمية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الدولي من صدمات تاريخية ومتداخلة".

وأضاف سوليفان: "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن لدينا منتدى عمل مع أكبر الاقتصادات في العالم لتحقيق نتائج ذات مغزى".

ويريد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن تظهر رئاسته لمجموعة العشرين مدى الأهمية التي باتت تحظى بها بلاده.

ومع ذلك، لن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير اجتماع هذا العام، حيث ستكون الحرب في أوكرانيا على رأس جدول الأعمال.

ومن المرجح أن يؤدي غياب شي على وجه الخصوص إلى تقليص أهمية منصة مجموعة العشرين المنقسمة بالفعل.

لكن الرئيس الأمريكي يريد مواصلة المحادثات مع شي في الأشهر المقبلة، حسبما قال سوليفان. ولم يحدد موعدا لاجتماع محتمل.

يشار إلى أن الصين والهند، البلد المضيف لمجموعة العشرين لديهما علاقة متوترة. ويتقاتل البلدان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم على منطقة جنوب التبت وفي شرق الهند.

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