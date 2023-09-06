اتفق زعماء دول مجموعة شرق أفريقيا الثلاثاء على تمديد مهمة القوة العسكرية الإقليمية التي جرى نشرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية لقمع العنف في هذه الدولة المضطربة.

وأرسلت مجموعة شرق أفريقيا المؤلفة من سبع دول قواتها لأول مرة إلى الكونغو الديموقراطية في نوفمبر العام الماضي بعد ظهور جماعة "أم 23" المتمردة مجددا.

وأفاد بيان لمجموعة شرق افريقيا صدر عقب قمة في نيروبي الثلاثاء أن رؤساء دول التكتل اتفقوا على تمديد تفويض القوة العسكرية الإقليمية لمجموعة شرق افريقيا EACRF في جمهورية الكونغو الديموقراطية حتى 8 ديسمبر ، بانتظار صدور تقرير تقييمي.

وكانت الشكوك تحوم حول مصير القوة العسكرية بعد أن انتقدها رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي، لكن مجموعة شرق أفريقيا قررت في يونيو الإبقاء على القوات هناك ثلاثة أشهر أخرى.

وتنتشر عشرات الجماعات المسلحة في مناطق شرق الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن، وتعود جذور هذه الجماعات إلى الحروب الإقليمية التي اندلعت في التسعينات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وسيطرت حركة "أم 23" بقيادة قبائل التوتسي على مساحات واسعة من الأراضي في شمال كيفو في أواخر عام 2021 بعد سنوات من ترك السلاح.

وسيطرت القوة العسكرية الاقليمية لمجموعة شرق أفريقيا على بعض المناطق التي كانت تحتلها حركة "أم 23" في السابق، لكنها فشلت حتى الآن في إحباط التمرد.

وتتهم جمهورية الكونغو الديموقراطية جارتها الصغرى رواندا، وهي عضو في مجموعة شرق أفريقيا، بدعم المتمردين، لكن كيغالي تنفي الأمر.

لكن الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى بالإضافة إلى خبراء مستقلين في الأمم المتحدة خلصوا إلى أن رواندا تدعم المتمردين.

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