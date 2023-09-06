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الجيش الأوكراني: أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم جوي فوق كييف

9/6/2023 12:15:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في صد هجوم جوي روسي على كييف.

وسمع شهود من رويترز عدة انفجارات بدا أنها نشر لأنظمة دفاع جوي.

وكانت هناك إنذارات في أوكرانيا بأكملها من الغارات الجوية حتى الساعة 0550 صباحا بالتوقيت المحلي (0250 بتوقيت جرينتش).

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