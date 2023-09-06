الجيش الأوكراني: أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم جوي فوق كييف
التاريخ
9/6/2023 12:15:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في صد هجوم جوي روسي على كييف.
وسمع شهود من رويترز عدة انفجارات بدا أنها نشر لأنظمة دفاع جوي.
وكانت هناك إنذارات في أوكرانيا بأكملها من الغارات الجوية حتى الساعة 0550 صباحا بالتوقيت المحلي (0250 بتوقيت جرينتش).
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