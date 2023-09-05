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الفالح : إيطاليا شريك طويل الأجل في قطاع الطاقة المستدامة

9/5/2023 11:14:54 PM
(MENAFN- Al Watan) قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن إيطاليا ستكون ((شريكًا طويل الأجل)) للمملكة في قطاعي الطاقة والاستدامة خلال اليوم الأول من منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، الذي انطلق في مدينة ميلانو الإيطالية الاثنين الماضي.
21 اتفاقية
ويشارك في المنتدى العديد من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من إيطاليا والمملكة العربية السعودية، حيث وقع البلدان 21 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات.
وتدرس الرياض أيضا الاستثمار في الصندوق الإستراتيجي الإيطالي الجديد. وذكرت مصادر أن روما ستنشئ صندوق ((صنع في إيطاليا)) باستثمار أولي قدره 756 مليون دولار في عام 2023 و300 مليون دولار إضافية العام المقبل.
وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني للحصول على استثمارات من صناديق الثروة السيادية الخليجية لتوسيع المشروع لدعم الشركات الإيطالية. وسيساعد الصندوق في دعم التصنيع الإيطالي، وجعل البلاد أقل اعتمادًا على الموردين الخارجيين.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
ووقعت الرياض وروما مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات في مجالات ذات أهمية إستراتيجية مثل الطاقة، حسبما قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو للصحفيين.
وتستمر مذكرة التفاهم لمدة عامين، وتجدد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته الانسحاب قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وقال أورسو: ((علينا أن نبدأ من فرضية أن العالم مختلف تمامًا عن القيم التي لا نزال ملتزمين بها بشدة)).
وستكون إيطاليا الشريك المفضل للمملكة العربية السعودية في قطاعي الطاقة والاستدامة، حسبما قال وزير الاستثمار خالد الفالح في المنتدى، وستركز السعودية على الطاقة والاستدامة وسلاسل التوريد والرياضة لتوسيع وجودها في إيطاليا.
مشاريع الهيدروجين الأخضر
كما وقعت شركة أكوا باور السعودية للمرافق الخاصة اتفاقيات شراكة مع 6 شركات إيطالية خلال منتدى ميلانو لاستكشاف تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا ماركو أرشيلي: ((إن التعاون بين أكوا باور ونظرائنا الإيطاليين سيمكن من تبادل الخبرات والمنتجات والمعدات الهامة)). وأضاف: ((نأمل أن يؤدي هذا التعاون إلى توطين أكبر للشركات الإيطالية في السعودية، ووضع الأساس لشراكة قوية في البحث والتطوير)).
وتسعى رئيسة الوزراء ميلوني إلى تعميق العلاقات في قطاع الطاقة مع السعودية مع انتقال أوروبا من الاعتماد على النفط والغاز الروسي في أعقاب حرب موسكو مع كييف، التي بدأت في فبراير 2022.
يذكر أن قيمة التجارة الثنائية بين المملكة وإيطاليا غير النفطية بين البلدين تقدر بحوالي 5.6 مليارات ريال سعودي / 1.4 مليار يورو في عام 2022، مما يوفر إمكانات قوية لمزيد من النمو، حيث تعد إيطاليا من بين أكبر عشرين دولة تستثمر في المملكة (من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر)، حيث يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية لديها رخصة استثمار أجنبي في المملكة.
منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي
- 21 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات.
- المملكة تدرس الاستثمار في الصندوق الإيطالي الجديد ((صنع في إيطاليا)).
- 5.6 مليارات ريال قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين.
- 6 شركات إيطالية وقعت اتفاقيات مع شركة أكوا باور السعودية.

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