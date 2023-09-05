232 % زيادة الناتج المحلي للمملكة في 2050
التاريخ
9/5/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير عالمي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموا مضاعفا يتجاوز 232% خلال نحو عقدين ليصل إلى 3.5 تريليونات دولار في 2050 من 1.052 تريليون دولار في 2022.
وذكر تقرير صادر عن مركز أبحاث الاستثمار العالمية في جولدمان ساكس، استنادا إلى توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن يكون الناتج المحلي في السعودية 3.5 تريليونات دولار في 2050، بينما سجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 2.975 تريليون ريال في 2022 أي ما يعادل 1.052 تريليون دولار، وهي أعلى قيمة تاريخية له، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وعربيا تتشارك مصر مع السعودية في قيمة الناتج المحلي المتوقع في 2030 بواقع 3.5 تريليونات دولار.
الأنشطة الاقتصادية 2022
شهد عام 2022 لأول مرة تحقيق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية مدعوما بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، فقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.
الناتج المحلي 2023
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 753.2 مليار ريال خلال الربع الأول 2023 مقارنة بـ725.74 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 0.1% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية.
Asf:
توزيع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2050 بحسب توقعات بنك جولدمان ساكس:
الأسواق المتقدمة:
أمريكا= 37.2 تريليون دولار
ألمانيا= 6.2 تريليونات دولار
اليابان= 6 تريليونات دولار
المملكة المتحدة= 5.2 تريليونات دولار
فرنسا= 4.6 تريليونات دولار
كندا= 3.4 تريليونات دولار
إيطاليا= 3.1 تريليونات دولار
أخرى= 14.4 تريليون دولار
آسيا:
الصين= 41.9 كندا= 3.4 تريليونات دولار
الهند= 22.2 كندا= 3.4 تريليونات دولار
إندونيسيا= 6.3 كندا= 3.4 تريليونات دولار
الفلبين= 2.5 كندا= 3.4 تريليونات دولار
بنجلادش= 2.8 كندا= 3.4 تريليونات دولار
كوريا الجنوبية= 3.1 كندا= 3.4 تريليونات دولار
تايلاند= 1.7 كندا= 3.4 تريليونات دولار
أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا:
روسيا= 4.5 كندا= 3.4 تريليونات دولار
السعودية= 3.5 كندا= 3.4 تريليونات دولار
مصر= 3.5 كندا= 3.4 تريليونات دولار
باكستان= 3.3 كندا= 3.4 تريليونات دولار
تركيا= 3.1 كندا= 3.4 تريليونات دولار
نيجيريا= 3.4 كندا= 3.4 تريليونات دولار
إثيوبيا= 1.6 كندا= 3.4 تريليونات دولار
جنوب إفريقيا= كندا= 3.4 تريليونات دولار
أمريكا اللاتينية:
البرازيل= 4.9 تريليونات دولار
المكسيك= 4.2 تريليونات دولار
الأرجنتين= 1.4 تريليون دولار
كولومبيا= 1.4 تريليون دولار
بيرو= 1 تريليون دولار
شيلي= 0.7 تريليون دولار
الأكوادور= 0.3 تريليون دولار
MENAFN05092023000089011017ID1107012937
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.