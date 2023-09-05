Wednesday, 06 September 2023 09:41 GMT

232 % زيادة الناتج المحلي للمملكة في 2050

9/5/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير عالمي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموا مضاعفا يتجاوز 232% خلال نحو عقدين ليصل إلى 3.5 تريليونات دولار في 2050 من 1.052 تريليون دولار في 2022.
وذكر تقرير صادر عن مركز أبحاث الاستثمار العالمية في جولدمان ساكس، استنادا إلى توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن يكون الناتج المحلي في السعودية 3.5 تريليونات دولار في 2050، بينما سجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 2.975 تريليون ريال في 2022 أي ما يعادل 1.052 تريليون دولار، وهي أعلى قيمة تاريخية له، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وعربيا تتشارك مصر مع السعودية في قيمة الناتج المحلي المتوقع في 2030 بواقع 3.5 تريليونات دولار.
الأنشطة الاقتصادية 2022
شهد عام 2022 لأول مرة تحقيق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية مدعوما بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، فقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.
الناتج المحلي 2023
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 753.2 مليار ريال خلال الربع الأول 2023 مقارنة بـ725.74 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 0.1% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية.
Asf:
توزيع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2050 بحسب توقعات بنك جولدمان ساكس:
الأسواق المتقدمة:
أمريكا= 37.2 تريليون دولار
ألمانيا= 6.2 تريليونات دولار
اليابان= 6 تريليونات دولار
المملكة المتحدة= 5.2 تريليونات دولار
فرنسا= 4.6 تريليونات دولار
كندا= 3.4 تريليونات دولار
إيطاليا= 3.1 تريليونات دولار
أخرى= 14.4 تريليون دولار
آسيا:
الصين= 41.9 كندا= 3.4 تريليونات دولار
الهند= 22.2 كندا= 3.4 تريليونات دولار
إندونيسيا= 6.3 كندا= 3.4 تريليونات دولار
الفلبين= 2.5 كندا= 3.4 تريليونات دولار
بنجلادش= 2.8 كندا= 3.4 تريليونات دولار
كوريا الجنوبية= 3.1 كندا= 3.4 تريليونات دولار
تايلاند= 1.7 كندا= 3.4 تريليونات دولار
أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا:
روسيا= 4.5 كندا= 3.4 تريليونات دولار
السعودية= 3.5 كندا= 3.4 تريليونات دولار
مصر= 3.5 كندا= 3.4 تريليونات دولار
باكستان= 3.3 كندا= 3.4 تريليونات دولار
تركيا= 3.1 كندا= 3.4 تريليونات دولار
نيجيريا= 3.4 كندا= 3.4 تريليونات دولار
إثيوبيا= 1.6 كندا= 3.4 تريليونات دولار
جنوب إفريقيا= كندا= 3.4 تريليونات دولار
أمريكا اللاتينية:
البرازيل= 4.9 تريليونات دولار
المكسيك= 4.2 تريليونات دولار
الأرجنتين= 1.4 تريليون دولار
كولومبيا= 1.4 تريليون دولار
بيرو= 1 تريليون دولار
شيلي= 0.7 تريليون دولار
الأكوادور= 0.3 تريليون دولار

MENAFN05092023000089011017ID1107012937

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث