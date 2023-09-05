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قمة الهلال وتوازن النصر وصدمة بالأهلي

9/5/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) قوة الهلال في مكتسباته التي ينتجها بطريقته الخاصة، وتصبح علامة فارقة خلال تاريخه الحاضر والماضي، الأمر الذي أعطاه تميزا في كل الأحوال، عطفا على العناصر التي سجلت حضورا رائعا خلال مشاركاته الخارجية. منتج الهلال له خاصيته، لأنه مبني على أساس متين، والتميز لم يتوقف عند ذلك، بل كان تدفقه يثري بقية الأندية، حتى باتت العناصر الزرقاء تغذي جل الفرق المتنافسة، وتسجل الحضور. السرد أعلاه توطئة لكشف خطر محدق يحيط بمكتسبات الهلال، ويتمثل في المطالبة التي تجلت بطريقة أو بأخرى بإعارة بعض لاعبيه الرموز لفريق الاتحاد، الذي سيحمل لواء الكرة السعودية في نهائيات كأس العالم كمرشح بحكم الاستضافة. تلك الخطوة بقدر ما ستعزز بعض الشيء صفوف العميد إلا أنها مدمرة للهلال الذي بنى قاعدته الصلبة بعناصره المحلية، ولا يتكئ بكامل قواه على المعطيات الأجنبية، لأنه يملك المحلي الكفء بدليل الانتصار التاريخي لمنتخبنا أمام الارجنتين، فالمقاتلون العشرة الزرق فعلوا العجب، وحسموا المعركة التي لا تنسى، وغادروا المشهد والجميع يتحدث عن هذه الواقعة، لأنها الجرح الوحيد الذي أصاب البطل العالمي.
أعود لمكتسبات الهلال التي يتعين الحفاظ عليها، لأن بعثرتها تعني إضعاف مرتكز هذا الفريق الصامد في وجه الظروف مهما كانت حدتها، ولو واجهت فريقا آخر لربما هوى لمؤشرات متدنية. لكن الهلال قاومها بكل بسالة. صحيح تسقطه مرة، لكنه ينهض مرات، ويكسب المعركة على الرغم من حدة الصراع. وفي هامش التغيرات التي حلت على الفرق السعودية، ما زال يحتل قمتها التي كان الجميع يتوقع أن الأهلي الجديد سيكون فارسها، لكنه تعثر بشكل مؤسف، وبخماسية من الفتح الذي تلقى هذا الرقم من النصر الجامح، وكأنه لقاح لأبناء الأحساء، والضحية قلعة الكؤوس في ليلة لا تنسى، بل إن الحارس العالمي السنغالي ميندي هو الآخر لم يسبق أن تلقى مثل تلك النتيجة طول تاريخه، وبتلك الطريقة.
وربما أن الجولة الأخيرة قبل التوقف كشفت معالم كثيرة في عالم المنافسة، لعل أبرزها نواحي النقص في الاتحاد، وسوء التنظيم الدفاعي بالهلال وفي مركز المحور، والحال المهترئة للشباب، وربما كان النصر الأكثر توازنا على الرغم من خسارته ست نقاط في مستهل مشوار الدوري. اللافت أن من بين أجانب الهلال ما زال البرازيلي ميشيل الأكثر امتلاكا للحلول، إلى جانب المدمرة الصربي ميتروفيتش.
وفي الأهلي، اختفت الوجوه التي صنعت الفارق في الجولات الأربع، بعد تألق بن دبكة وباتنا في الفتح بصورة تعكس تميزهما في زحمة العناصر الأحادية.
وختام إثارة الجولة الخامسة تجلى في خبر رفض لجنة الانضباط احتجاج ⁧‫الشباب⁩ ضد النصر حول عدم نظامية مشاركة اللاعب مختار علي في مباراة الفريقين، لحمله وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين، وهو أمر كان متوقعا.
عموما، كشفت قرعة كأس العالم للأندية مواجهة ليست سهلة للاتحاد أمام أوكلاند سيتي، أحد أشهر الأندية في نيوزيلندا وقارة أوقيانوسيا، والذي حقق لقب دوري أبطال أوقيانوسيا إحدى عشرة مرة، آخرها عام 2023. كما يُعتبر أكثر الأندية مشاركةً في كأس العالم للأندية.

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