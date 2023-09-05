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نوفمبر الانتهاء من واجهة أبحر

9/5/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر أن يتم الانتهاء من أعمال تطوير الواجهة البحرية في أبحر الجنوبية بمحافظة جدة، بعد شهرين بطول 2.8 كم، وذلك بحسب مصدر لـ((الوطن)).
وتبلغ تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع 229 مليون ريال، والذي يتكون من ممشى بحري ومسار للدراجات بإطلالة بحرية، وعلى مناطق خضراء مفتوحة للعامة، ومواقف للسيارات، وألعاب للأطفال، وسقالة بحرية، ومبان استثمارية، وشواطئ رملية، منها ما هو مخصص للسباحة.
ويوفر المشروع ساحات واسعة ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء. يوفر كذلك عديدا من الفرص الاستثمارية الجاذبة، كما سيتم تطوير مجسم السمكة الشهير الموجود في نفس المنطقة.

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