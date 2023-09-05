نوفمبر الانتهاء من واجهة أبحر

نوفمبر الانتهاء من واجهة أبحر
التاريخ
9/5/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر أن يتم الانتهاء من أعمال تطوير الواجهة البحرية في أبحر الجنوبية بمحافظة جدة، بعد شهرين بطول 2.8 كم، وذلك بحسب مصدر لـ((الوطن)).
وتبلغ تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع 229 مليون ريال، والذي يتكون من ممشى بحري ومسار للدراجات بإطلالة بحرية، وعلى مناطق خضراء مفتوحة للعامة، ومواقف للسيارات، وألعاب للأطفال، وسقالة بحرية، ومبان استثمارية، وشواطئ رملية، منها ما هو مخصص للسباحة.
ويوفر المشروع ساحات واسعة ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء. يوفر كذلك عديدا من الفرص الاستثمارية الجاذبة، كما سيتم تطوير مجسم السمكة الشهير الموجود في نفس المنطقة.
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