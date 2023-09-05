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99Uu تتخطى المليون في مزاد المرور

9/5/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أن أعلنت منصة الخدمات الإلكترونية (أبشر) عن بدء مزاد اللوحات الإلكتروني لحرف وحرفين، ورقم، ورقمين، والذي بدأ من الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء على أن يغلق في العاشرة مساء، منوهة إلى أنه في حال المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدد لانتهاء المزاد سيتم التمديد تلقائيًا. كما يتيح المزاد إمكانية شراء اللوحة المميزة إلكترونياً من كافة مناطق المملكة دون الحضور إلى المقرات الحكومية.
مركبات خصوصي
استحوذت اللوحة ((و و 99)) ((99UU)) على النصيب الماسي كأغلى لوحة تم بيعها في المزاد بمبلغ وصل إلى ما يقارب مليونا ومائتي ألف ريال، بعدد مزايدات بلغ 7، وذلك لمزاد اللوحات الإلكتروني لفئة مركبات خصوصي، فيما حصلت لوحة ((ر 20)) ((R 20)) على النصيب الذهبي وجاءت في المرتبة الثانية بمبلغ وصل إلى ما يقارب 500 ألف ريال، بعدد مزايدات بلغ 45 مزايدة، تلتها لوحة ((ا هـ 5)) ((H A 5)) الحاصلة أيضاً على النصيب الذهبي بمبلغ وصل إلى ما يقارب 450 ألف ريال، بعدد مزايدات بلغ 19 مزايدة.
لوحات مختارة
تتميز خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، والذي ينفذ عن طريق منصة ((أبشر)) الحكومية بعدة مزايا، أبرزها أن المزاد متاح للمواطنين والمواطنات، وتتم المزايدة وشراء اللوحات من جميع أنحاء المملكة إلكترونياً، ولا يتطلب زيارة مقرات الإدارة العامة للمرور السعودي، ويتم توجيه رسائل تنبيهية في حال تم المزايدة على اللوحة المختارة.
مزاد مركبات خصوصي
و و: 99 مبلغ أعلى مزايدة: 1.200.000.00
‏ u u: 99
ا هـ: 5 مبلغ أعلى مزايدة: 450,444.00
‏H A: 5
ر: 20 مبلغ أعلى مزايدة: 557,555.00
‏R: 20
إجمالي مبلغ مزاد اللوحات الإلكتروني
2.207.999

MENAFN05092023000089011017ID1107012933

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