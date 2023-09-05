99Uu تتخطى المليون في مزاد المرور
التاريخ
9/5/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أن أعلنت منصة الخدمات الإلكترونية (أبشر) عن بدء مزاد اللوحات الإلكتروني لحرف وحرفين، ورقم، ورقمين، والذي بدأ من الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء على أن يغلق في العاشرة مساء، منوهة إلى أنه في حال المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدد لانتهاء المزاد سيتم التمديد تلقائيًا. كما يتيح المزاد إمكانية شراء اللوحة المميزة إلكترونياً من كافة مناطق المملكة دون الحضور إلى المقرات الحكومية.
مركبات خصوصي
استحوذت اللوحة ((و و 99)) ((99UU)) على النصيب الماسي كأغلى لوحة تم بيعها في المزاد بمبلغ وصل إلى ما يقارب مليونا ومائتي ألف ريال، بعدد مزايدات بلغ 7، وذلك لمزاد اللوحات الإلكتروني لفئة مركبات خصوصي، فيما حصلت لوحة ((ر 20)) ((R 20)) على النصيب الذهبي وجاءت في المرتبة الثانية بمبلغ وصل إلى ما يقارب 500 ألف ريال، بعدد مزايدات بلغ 45 مزايدة، تلتها لوحة ((ا هـ 5)) ((H A 5)) الحاصلة أيضاً على النصيب الذهبي بمبلغ وصل إلى ما يقارب 450 ألف ريال، بعدد مزايدات بلغ 19 مزايدة.
لوحات مختارة
تتميز خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، والذي ينفذ عن طريق منصة ((أبشر)) الحكومية بعدة مزايا، أبرزها أن المزاد متاح للمواطنين والمواطنات، وتتم المزايدة وشراء اللوحات من جميع أنحاء المملكة إلكترونياً، ولا يتطلب زيارة مقرات الإدارة العامة للمرور السعودي، ويتم توجيه رسائل تنبيهية في حال تم المزايدة على اللوحة المختارة.
مزاد مركبات خصوصي
و و: 99 مبلغ أعلى مزايدة: 1.200.000.00
u u: 99
ا هـ: 5 مبلغ أعلى مزايدة: 450,444.00
H A: 5
ر: 20 مبلغ أعلى مزايدة: 557,555.00
R: 20
إجمالي مبلغ مزاد اللوحات الإلكتروني
2.207.999
MENAFN05092023000089011017ID1107012933
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