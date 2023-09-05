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4 مطالب على طاولة مدير مرور المدينة

9/5/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما عُين العقيد فيصل بن سالم الدوسري، مديراً لمرور منطقة المدينة المنورة، يعول السكان على الإدارة الجديدة السعي الحثيث لخلق انسيابية أفضل على الطرق الحيوية والمحورية من خلال معالجة عدد من الظواهر التي ألقت بظلالها على انسيابية الحركة المرورية، ويتطلع الأهالي إلى حلول في القريب العاجل، لا سيما وأن الدوسري، يحمل خبرة طويلة في مجال العمل الميداني، من خلاله توليه مسؤوليات عدة، كان آخرها مديراً لمرور محافظة الجبيل، إلى جانب توليه قيادة الحجوزات في العاصمة المقدسة خلال مواسم الحج.
انسيابية الحركة
أول الإشكاليات التي تلقي بظلالها على انسيابية الحركة المرورية، هو ضعف الانتشار والتغطية على الطرق المؤدية للمسجد النبوي، "طريق الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز" نموذجاً، ويبرز ذلك بوضوح قُبيل حلول أوقات الصلوات وعند ذروة الاتجاه للمدارس، حيث يمتد الارتداد في بعض الأحيان لجسر الأمير عبدالمحسن المتقاطع مع طريق الهجرة "تقاطع القين"، في حين لا يتجاوز عدد الدوريات على امتداد الطريق سوى دوريتين، الأولى بعد الكوبري مباشرة والثانية في منتصف الطريق المتجه للحرم.
حدود مقبولة
تتمثل ثاني الإشكاليات في دخول "حافلات الداخل" ومركبات النقل الثقيل للمناطق المتاخمة للمنطقة المركزية أوقات الذروة وهو ما زاد من بطء الحركة، في حين أن مما استقر عليه العمل في أعوام سابقة، هو منع حافلات الداخل ومركبات الكدادة "الوانيتات" من دخول المنطقة المركزية قبل وبعد كل فريضة لمدة 30 دقيقة، وهو ما أسهم في رفع معدلات انسيابية الحركة لحدود مقبولة.
مشاريع الصيانة
ثالث المقترحات هو رفع مستوى التنسيق بين الجهات الخدمية وإدارة المرور، في ما يتعلق بتوقيت مشاريع الصيانة وما يدخل ضمن ذلك، إذ عانى سكان حي التلال مع انطلاقة العام الدراسي الجديد من ارتداد الحركة المرورية في الطريق المتجه لطريق الهجرة، بفعل أعمال صيانة اقتصت جزءا من الطريق، فيما كان حرياً بالجهة المسؤولة عن المشروع أن تنفيذ المشروع أثناء إجازة العام الدراسي وليس قبل أسابيع من بدء العام الدراسي.
إعاقة الحركة
يأتي في أعقاب ذلك ظاهرة الكدادة لتلقي بظلالها على انسيابية الحركة المرورية، خصوصاً أثناء خروج العمالة لأعمالهم صباحاً، واللافت أن غالبيتهم غير سعوديين، وينشطون في طرق حيوية لا تحتمل أي مسببات لإعاقة الحركة، ومن ذلك طريق قربان والعوالي وبداية طريق السلام وبداية طريق العنبرية ومنطقة الزاهدية.
طرق تشهد ازدحام أوقات الذروة
ـ الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز
ـ التلال باتجاه طريق الهجرة
ـ حي الخالدية المتقاطع مع الدائري الثاني
ـ إشارة المستشفى الألماني
ـ بوابة جامعة طيبة

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