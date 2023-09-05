الأبهاويون: بقير خط أحمر

الأبهاويون: بقير خط أحمر
التاريخ
9/5/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) شنت جماهير أبها هجوما قويا على إدارة ناديها، بعدما راجت أنباء عن نية الإدارة الأبهاوية التخلي عن قائد زعيم الجنوب، التونسي سعد بقير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأطلقت الجماهير الأبهاوية خلال اليومين الماضيين هتشاق على موقع التواصل الاجتماعي ((X)) بعنوان ((#بقير_خط_أحمر))، مطالبين عدم الاستعجال في التفريط باللاعب الذي كان العلامة الفارقة في صفوف زعيم الجنوب خلال المواسم الـ4 الماضية التي قضاها الفريق في دوري المحترفين، وكان خلالها أيقونة الفريق، والقادر على فك شفرة المباريات المعقدة، ولا سيما أن الفحوص الطبية أكدت أن اللاعب بحاجة 4 أسابيع للتعافي من إصابته التي لحقت به خلال مواجهة التعاون في الجولة الثالثة.
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