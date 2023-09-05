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الأبهاويون: بقير خط أحمر

9/5/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) شنت جماهير أبها هجوما قويا على إدارة ناديها، بعدما راجت أنباء عن نية الإدارة الأبهاوية التخلي عن قائد زعيم الجنوب، التونسي سعد بقير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأطلقت الجماهير الأبهاوية خلال اليومين الماضيين هتشاق على موقع التواصل الاجتماعي ((X)) بعنوان ((#بقير_خط_أحمر))، مطالبين عدم الاستعجال في التفريط باللاعب الذي كان العلامة الفارقة في صفوف زعيم الجنوب خلال المواسم الـ4 الماضية التي قضاها الفريق في دوري المحترفين، وكان خلالها أيقونة الفريق، والقادر على فك شفرة المباريات المعقدة، ولا سيما أن الفحوص الطبية أكدت أن اللاعب بحاجة 4 أسابيع للتعافي من إصابته التي لحقت به خلال مواجهة التعاون في الجولة الثالثة.

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