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مانشيني يركز على الاستحواذ

9/5/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي برنامجه التدريبي في نيوكاسل الإنجليزية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في يناير المقبل.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية المغلقة تحت إشراف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ داخل مربعات بعدها أجريت تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

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