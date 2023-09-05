مانشيني يركز على الاستحواذ
التاريخ
9/5/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي برنامجه التدريبي في نيوكاسل الإنجليزية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في يناير المقبل.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية المغلقة تحت إشراف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ داخل مربعات بعدها أجريت تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
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