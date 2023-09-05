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هل ينجح الاتحاد في إقناع صلاح ؟

9/5/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) رفضت إدارة الاتحاد رمي المنديل في صفقة انتقال لاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، وبينت مصادر أن إدارة العميد ستحاول إقناع اللاعب وناديه حتى الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التي تنتهي منتصف ليل غد، وأكدت المصادر أن المفاوض الاتحادي رفع عرضه إلى 803 ملايين ريال ((200 مليون يورو))، للتوقيع مع اللاعب.
رفع العرض
لازال النجم المصري هدفا اتحاديا، إذ تسعى إدارة النادي إلى حسم الصفقة الصعبة خلال الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية، التي ستغلق منتصف ليل غدا، رغم رفض اللاعب وناديه العروض الاتحادية السابقة، وتمسك الريدز باللاعب، الذي يرغب أن يكمل مشواره مع ناديه الحالي، وهو ما أخبر به زملاءه في النادي الإنجليزي، حسب ما ذكرته صحيفة ((الديلي ميل))، التي أكدت أيضا أن الاتحاد لم يستسلم في صفقة صلاح، رغم تمسك اللاعب بالبقاء مع ليفربول.
دعم الصفوف
تعمل إدارة العميد إلى تدعيم صفوف النمور بعدد من اللاعبين المؤثرين عالميا، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة خلال ديسمبر المقبل، ليقدم مستويات مشرفة في البطولة التي يخوضها العميد بين جماهيره على إستاد الجوهرة، ويبدأها بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من ديسمبر المقبل في افتتاح المونديال.
- الاتحاد يحارب بقوة من أجل ضم صلاح
- 803 ملايين ريال آخر عروض العميد
- اللاعب متمسك بالبقاء في ناديه الحالي
- إدارة الاتحاد تحاول إقناع صلاح وليفربول
- الساعات الأخيرة قد تشهد تحولا في المفاوضات

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