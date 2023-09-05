هل ينجح الاتحاد في إقناع صلاح ؟

هل ينجح الاتحاد في إقناع صلاح ؟
التاريخ
9/5/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) رفضت إدارة الاتحاد رمي المنديل في صفقة انتقال لاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، وبينت مصادر أن إدارة العميد ستحاول إقناع اللاعب وناديه حتى الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التي تنتهي منتصف ليل غد، وأكدت المصادر أن المفاوض الاتحادي رفع عرضه إلى 803 ملايين ريال ((200 مليون يورو))، للتوقيع مع اللاعب.
رفع العرض
لازال النجم المصري هدفا اتحاديا، إذ تسعى إدارة النادي إلى حسم الصفقة الصعبة خلال الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية، التي ستغلق منتصف ليل غدا، رغم رفض اللاعب وناديه العروض الاتحادية السابقة، وتمسك الريدز باللاعب، الذي يرغب أن يكمل مشواره مع ناديه الحالي، وهو ما أخبر به زملاءه في النادي الإنجليزي، حسب ما ذكرته صحيفة ((الديلي ميل))، التي أكدت أيضا أن الاتحاد لم يستسلم في صفقة صلاح، رغم تمسك اللاعب بالبقاء مع ليفربول.
دعم الصفوف
تعمل إدارة العميد إلى تدعيم صفوف النمور بعدد من اللاعبين المؤثرين عالميا، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة خلال ديسمبر المقبل، ليقدم مستويات مشرفة في البطولة التي يخوضها العميد بين جماهيره على إستاد الجوهرة، ويبدأها بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من ديسمبر المقبل في افتتاح المونديال.
- الاتحاد يحارب بقوة من أجل ضم صلاح
- 803 ملايين ريال آخر عروض العميد
- اللاعب متمسك بالبقاء في ناديه الحالي
- إدارة الاتحاد تحاول إقناع صلاح وليفربول
- الساعات الأخيرة قد تشهد تحولا في المفاوضات
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