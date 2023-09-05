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الكارثة تحرم الأهلي الراحة

9/5/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) حرمت الخسارة الثقيلة التي تلقاها الأهلي أمام الفتح لاعبي قلعة الكؤوس الراحة، إذ فضل مدرب الفريق الألماني ماتياس يايسله عدم منح لاعبيه راحة طويلة أسوة بأندية الدوري الأخرى، واكتفى براحة يوم واحد، ليعود اللاعبون للتدريبات، رغم الغيابات الكبيرة في صفوفه نظير التحاق عدد من اللاعبين بالمنتخبات السعودية، والمنتخبات العالمية، وجاء توجه ماتياس لرغبته الكبيرة في رفع المعدل اللياقي والفني لدى لاعبيه، واستغلال فترة التوقف الحالية في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال الجولات الخمس الماضية.

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