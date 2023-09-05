الكارثة تحرم الأهلي الراحة

الكارثة تحرم الأهلي الراحة
التاريخ
9/5/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) حرمت الخسارة الثقيلة التي تلقاها الأهلي أمام الفتح لاعبي قلعة الكؤوس الراحة، إذ فضل مدرب الفريق الألماني ماتياس يايسله عدم منح لاعبيه راحة طويلة أسوة بأندية الدوري الأخرى، واكتفى براحة يوم واحد، ليعود اللاعبون للتدريبات، رغم الغيابات الكبيرة في صفوفه نظير التحاق عدد من اللاعبين بالمنتخبات السعودية، والمنتخبات العالمية، وجاء توجه ماتياس لرغبته الكبيرة في رفع المعدل اللياقي والفني لدى لاعبيه، واستغلال فترة التوقف الحالية في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال الجولات الخمس الماضية.
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