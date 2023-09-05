الهلاليون ينتظرون وعد الـ5 سنوات
التاريخ
9/5/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تنتظر جماهير الهلال من رئيس النادي، فهد بن نافل، أن يفي بوعده الذي أطلقه عندما تولى مهة قيادة الزعيم في 2019، حيث وعد بإقامة ملعب خاص في النادي بمواصفات عالمية. وتساءل الهلاليون عبر موقع التواصل الإجتماعي ((X)) عن مصير وعد رئيس ناديهم، الذي لم يبدأ فيه حتى بعد مضي 5 سنوات على توليه رئاسة النادي، الذي يعد أكثر أندية القارة الآسيوية إنجازات، بل إنه تخطى ذلك للعالمية، ووصل إلى وصافة أندية العالم، وهل كان وعد ابن نافل لكسب الانتخابات في الفترة الأولى من رئاسة للزعيم أم أن هناك أمور يجب كشفها أعاقت المشروع الهلالي؟.
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