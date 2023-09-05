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الهلاليون ينتظرون وعد الـ5 سنوات

9/5/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تنتظر جماهير الهلال من رئيس النادي، فهد بن نافل، أن يفي بوعده الذي أطلقه عندما تولى مهة قيادة الزعيم في 2019، حيث وعد بإقامة ملعب خاص في النادي بمواصفات عالمية. وتساءل الهلاليون عبر موقع التواصل الإجتماعي ((X)) عن مصير وعد رئيس ناديهم، الذي لم يبدأ فيه حتى بعد مضي 5 سنوات على توليه رئاسة النادي، الذي يعد أكثر أندية القارة الآسيوية إنجازات، بل إنه تخطى ذلك للعالمية، ووصل إلى وصافة أندية العالم، وهل كان وعد ابن نافل لكسب الانتخابات في الفترة الأولى من رئاسة للزعيم أم أن هناك أمور يجب كشفها أعاقت المشروع الهلالي؟.

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