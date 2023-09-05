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الأمم المتحدة تتخلى عن جياع أفغانستان

9/5/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بررت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة تخليها عن مليوني جائع أفغاني في سبتمبر الحالي بسبب النقص الهائل في التمويل، حيث قالت الوكالة إنها يجب أن تتخلى عن مليوني جائع آخرين من المساعدات الغذائية في أفغانستان هذا الشهر بسبب النقص الهائل في التمويل.
وبيّن برنامج الأغذية العالمي، في بيان، أن هذا الإجراء يعني أنه سيتم قطع دعم الوكالة عن 10 ملايين شخص هذا العام في البلاد، وأن التخفيضات الجديدة تعني أن الوكالة ستكون قادرة على تقديم المساعدات الغذائية فقط لنحو 15 مليون شخص يحتاجون إليها في أفغانستان.
وقال هسياو وي لي، مدير برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان: ((وسط مستويات الجوع وسوء التغذية المثيرة للقلق بالفعل، فإننا مضطرون للاختيار بين الجياع والذين يتضورون جوعا، مما يترك ملايين الأسر تتدافع للحصول على وجبتها التالية)).
وقوع الكارثة
أضاف لي: ((بالموارد القليلة المتبقية لدينا، لا يمكننا خدمة كل هؤلاء الأشخاص الذين يتأرجحون على حافة العوز المطلق)).
في أبريل ومايو، قال برنامج الأغذية العالمي إنه اضطر إلى قطع المساعدات الغذائية عن 8 ملايين شخص.
وغالبا ما يكون برنامج الأغذية العالمي بمثابة شريان الحياة الأخير للنساء اللاتي يتم طردهن بشكل متزايد من المجتمع، ويواجهن خيارات متضائلة لكسب العيش وإطعام أطفالهن.
ولفت البرنامج إلى أن التخفيضات التي تم إعلانها تعني أن 1.4 مليون من الأمهات الجدد والحوامل وأطفالهن لم يعودوا يتلقون أغذية متخصصة ومصممة للوقاية من سوء التغذية. ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يشهد ارتفاعا حادا في حالات القبول بمراكز التغذية في الأشهر المقبلة مع انزلاق الأطفال إلى مستوى أعمق من الجوع.
وأوضح لي: ((لا تزال هناك فرصة صغيرة لتجنب وقوع كارثة في أفغانستان، ولكن الوقت ينفد منا. إن تكلفة التقاعس عن العمل ستدفعها النساء والأطفال الأكثر ضعفا)).
وعلى مدى الأشهر الستة المقبلة، يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى مليار دولار، للوصول إلى 21 مليون شخص بالمساعدات الغذائية والتغذية المنقذة للحياة. وأضاف بيان للبرنامج أن هذا يشمل الأموال اللازمة لتوفير الغذاء في المجتمعات التي ستصبح معزولة خلال فصل الشتاء الأفغاني القاسي.

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