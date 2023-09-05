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منتج لتمويل المزارع الريفية

9/5/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق صندوق التنمية الزراعية منتجًا تمويليًا جديدًا، لتمويل ((المزارع الريفية))، وذلك بهدف تطوير المزارع، وتنويع مصادر دخلها، وضمان استدامتها، والاستفادة من فرص الميز النسبية في المناطق الريفية، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة النباتية والحيوانية، ورفع معدل السياحة البيئية والريفية.
ويسعى الصندوق من خلال تقديم التمويل إلى دعم السياحة الزراعية والريفية، والعمل على مساعدة المزارعين في عملية تحسين الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز تجربة الزائر بشكل عام.
وحدد الصندوق طريقة التمويل من خلال تمويل الحيازات الزراعية القائمة والمنتجة في القطاع الزراعي بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية، مشيرا إلى ضرورة وجود سند ملكية أو سجل زراعي مطور، والحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا النشاط، وتقديم دراسة فنية مبسطة توضح المجالات المطلوب تمويلها، وتكون المزرعة منتجة، ومساحتها مناسبة للزراعة والسياحة الزراعية.
وبيّن الصندوق أن الحصول على التمويل يكون من خلال التقديم عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للهواتف أو منصة الخدمات الإلكترونية eservices.adf.gov.sa.

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