مسار الجلطات القلبية ينقذ 991 مريضا والرياض أولا

مسار الجلطات القلبية ينقذ 991 مريضا والرياض أولا
التاريخ
9/5/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها في مباشرة الحالات المرضية، ونقلها إلى المستشفيات، وتصدرت 6 مناطق الحالات التي تمت مباشرتها ونقلها وإنقاذ حياة عبر مسار الجلطات القلبية، في وقت استقبلت فيه 91.712 ألف بلاغ وارد في شهر، وباشرت ونقلت 107.557 ألف حالة مرضية، وأسهمت في إنقاذ 941 حياة عبر مسار الجلطات القلبية.
النصيب الأكبر
وفقا لرصد أجرته ((الوطن)) من واقع تقرير الهيئة للترحيل الطبي للشهر الماضي، استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من الحالات الإسعافية التي تمت مباشرتها بـ29%، حيث بلغ إجمالي الحالات الإسعافية التي تمت مباشرتها بها 63.137 ألف حالة، وبلغت الحالات الإسعافية التي تم نقلها 44.420 ألف حالة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر المناطق تمت مباشرة الحالات فيها، حيث بلغ إجمالي الحالات المباشرة فيها 18.615 ألف حالة بـ29%، وحلت الرياض ثانيا بإجمالي 16.080 ألف حالة بـ25%، والشرقية ثالثا بإجمالي 7432 حالة بـ12%، والمدينة المنورة رابعا بإجمالي 4995 حالة بـ8%، وعسير خامسا بإجمالي 4626 حالة بـ7%.
941 إنقاذ
أسهمت جهود هيئة الهلال الأحمر في إنقاذ 941 حياة عبر مسار الجلطات القلبية في مختلف مناطق المملكة، واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حالات الإنقاذ، حيث بلغ إجمالي حالات الإنقاذ 424 حالة بـ45%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 241 حالة إنقاذ بـ26%، والمدينة المنورة ثالثا بإجمالي 108 حالات إنقاذ بـ11%، والشرقية رابعا بإجمالي 82 حالة إنقاذ بـ9%، وتبوك خامسا بإجمالي 26 حالة إنقاذ بـ3%.
الترحيل الطبي
91.7 ألف بلاغ وارد
63 ألف حالة تمت مباشرتها
44 ألف حالة منقولة
%70 الحالات الإسعافية المنقولة
941 حالة إنقاذ حياة
مكة تتصدر مباشرة الحالات
الرياض الأكثر حالات إنقاذ حياة
الأكثر مباشرة
مكة
%29
الرياض
%25
الشرقية
%12
المدينة
%8
عسير
%7
الأكثر إنقاذ حياة
الرياض
%45
مكة
%26
المدينة
%11
الشرقية
%9
تبوك
%3
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