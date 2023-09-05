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مسار الجلطات القلبية ينقذ 991 مريضا والرياض أولا

9/5/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها في مباشرة الحالات المرضية، ونقلها إلى المستشفيات، وتصدرت 6 مناطق الحالات التي تمت مباشرتها ونقلها وإنقاذ حياة عبر مسار الجلطات القلبية، في وقت استقبلت فيه 91.712 ألف بلاغ وارد في شهر، وباشرت ونقلت 107.557 ألف حالة مرضية، وأسهمت في إنقاذ 941 حياة عبر مسار الجلطات القلبية.
النصيب الأكبر
وفقا لرصد أجرته ((الوطن)) من واقع تقرير الهيئة للترحيل الطبي للشهر الماضي، استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من الحالات الإسعافية التي تمت مباشرتها بـ29%، حيث بلغ إجمالي الحالات الإسعافية التي تمت مباشرتها بها 63.137 ألف حالة، وبلغت الحالات الإسعافية التي تم نقلها 44.420 ألف حالة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر المناطق تمت مباشرة الحالات فيها، حيث بلغ إجمالي الحالات المباشرة فيها 18.615 ألف حالة بـ29%، وحلت الرياض ثانيا بإجمالي 16.080 ألف حالة بـ25%، والشرقية ثالثا بإجمالي 7432 حالة بـ12%، والمدينة المنورة رابعا بإجمالي 4995 حالة بـ8%، وعسير خامسا بإجمالي 4626 حالة بـ7%.
941 إنقاذ
أسهمت جهود هيئة الهلال الأحمر في إنقاذ 941 حياة عبر مسار الجلطات القلبية في مختلف مناطق المملكة، واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حالات الإنقاذ، حيث بلغ إجمالي حالات الإنقاذ 424 حالة بـ45%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 241 حالة إنقاذ بـ26%، والمدينة المنورة ثالثا بإجمالي 108 حالات إنقاذ بـ11%، والشرقية رابعا بإجمالي 82 حالة إنقاذ بـ9%، وتبوك خامسا بإجمالي 26 حالة إنقاذ بـ3%.
الترحيل الطبي
91.7 ألف بلاغ وارد
63 ألف حالة تمت مباشرتها
44 ألف حالة منقولة
%70 الحالات الإسعافية المنقولة
941 حالة إنقاذ حياة
مكة تتصدر مباشرة الحالات
الرياض الأكثر حالات إنقاذ حياة
الأكثر مباشرة
مكة
%29
الرياض
%25
الشرقية
%12
المدينة
%8
عسير
%7
الأكثر إنقاذ حياة
الرياض
%45
مكة
%26
المدينة
%11
الشرقية
%9
تبوك
%3

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