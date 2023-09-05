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موارد وتنمية الرياض تحتفي باليوم العالمي للعمل الخيري

9/5/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض معرضا توعويا تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، بمشاركة جمعية التطوع الصحية "أثر"، وجمعية كبار السن الأهلية، وجمعية المركز الخيري لتعليم القران الكريم وعلومه "تعلّم"، وتضمن المعرض التوعية والتحفيز على الأعمال التطوعية والأنشطة الخيرية.
كما أقامت وحدة الخدمات الطبية بالفرع بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من مراجعي ومنسوبي الفرع.
وتأتي هذه الفعاليات والبرامج في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع كافة الجهات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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