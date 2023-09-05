موارد وتنمية الرياض تحتفي باليوم العالمي للعمل الخيري
التاريخ
9/5/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض معرضا توعويا تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، بمشاركة جمعية التطوع الصحية "أثر"، وجمعية كبار السن الأهلية، وجمعية المركز الخيري لتعليم القران الكريم وعلومه "تعلّم"، وتضمن المعرض التوعية والتحفيز على الأعمال التطوعية والأنشطة الخيرية.
كما أقامت وحدة الخدمات الطبية بالفرع بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من مراجعي ومنسوبي الفرع.
وتأتي هذه الفعاليات والبرامج في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع كافة الجهات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
MENAFN05092023000089011017ID1107012922
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.