انخفاض بورصة الدار البيضاء عند الإغلاق

انخفاض بورصة الدار البيضاء عند الإغلاق
التاريخ
9/5/2023 11:14:37 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء، على انخفاض.
وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0.16%، منتقلا بذلك إلى 11.852.24 نقطة.
من جهته، سجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0.14% عند 959 نقطة.
وتراجع MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0.41% إلى 884.87 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات اكثر من 177.65 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).. من جهتها بلغت رسملة البورصة حوالي 612.16 مليار درهم.
أ. ش. أ
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