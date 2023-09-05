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انخفاض بورصة الدار البيضاء عند الإغلاق

9/5/2023 11:14:37 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء، على انخفاض.

وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0.16%، منتقلا بذلك إلى 11.852.24 نقطة.

من جهته، سجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0.14% عند 959 نقطة.

وتراجع MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0.41% إلى 884.87 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات اكثر من 177.65 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).. من جهتها بلغت رسملة البورصة حوالي 612.16 مليار درهم.

أ. ش. أ

MENAFN05092023000202011048ID1107012920

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