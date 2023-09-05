الذهب يغلق منخفضًا بضغط من ارتفاع الدولار وتصريحات مسئولى الفيدرالى
التاريخ
9/5/2023 11:14:37 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لتصريحات متشددة من صناع السياسة النقدية في الفيدرالي، ووسط ارتفاع مؤشر الدولار.
وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 0.75% أو ما يعادل 14.5 دولار إلى 1952.6 دولار للأوقية.
وقال“كريستوفر والر”، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي خلال مقابلة مع“سي إن بي سي”، إن صناع السياسات قادرون على المضي قدماً بحذر في رفع أسعار الفائدة، في ضوء البيانات الأخيرة التي تظهر تباطؤ التضخم.
وأشار“والر” إلى أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى، إذا لزم الأمر، لن يسبب ضررًا كبيرًا لسوق العمل، منوهًا بأن الزيادة الحالية في عوائد سوق السندات تتسق مع إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت“لوريتا ميستر”، رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، خلال مقابلة مع صحيفة“بورسن تسايتونج” الألمانية:“أستطيع أن أتخيل مما أراه حتى الآن، أننا قد نضطر إلى رفع سعر الفائدة قليلاً، ولا يزال هناك الكثير من البيانات قبل أن نتخذ قرارنا التالي في سبتمبر”.
ويرى“إدوارد مويا” محلل الأسواق لدى“أواندا” أن تزايد مخاوف الأسواق إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واحتمالات تعمق الأزمة، تدفع الكثير من المستثمرين إلى العودة لحيازة الدولار مرة أخرى، وفق ما نقلته وكالة“سي إن بي سي”.
وارتفع مؤشر الدولار خلال تداولات اليوم بنسبة 0.50% إلى 104.75 نقطة، ليستمر في التداول فوق أعلى مستوياته منذ مارس الماضي.
وحذر“مايكل ويلسون” محلل استراتيجيات السوق لدى“مورجان ستانلي”، الثلاثاء، من حالة الإحباط التي قد يواجهها مستثمرو أسواق المال إثر تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام الجاري على غير المتوقع.
وقال“ويلسون” في مذكرة صدرت اليوم، إن مستويات الأسعار التي يشهدها سوق الأسهم في الآونة الأخيرة تشير إلى ارتفاع التوقعات بشأن تسارع النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، على العكس من رؤية البنك.
فيما حذر“كلاس نوت” رئيس مجلس الاستقرار المالي في حديث موجه لقادة مجموعة العشرين، من المزيد من التحديات والصدمات التي قد تحدث في الأشهر المقبل، لأن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تقويض التعافي الاقتصادي وتهدد القطاعات الرئيسية.
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