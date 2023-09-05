وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 0.75% أو ما يعادل 14.5 دولار إلى 1952.6 دولار للأوقية.

وقال“كريستوفر والر”، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي خلال مقابلة مع“سي إن بي سي”، إن صناع السياسات قادرون على المضي قدماً بحذر في رفع أسعار الفائدة، في ضوء البيانات الأخيرة التي تظهر تباطؤ التضخم.

وأشار“والر” إلى أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى، إذا لزم الأمر، لن يسبب ضررًا كبيرًا لسوق العمل، منوهًا بأن الزيادة الحالية في عوائد سوق السندات تتسق مع إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت“لوريتا ميستر”، رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، خلال مقابلة مع صحيفة“بورسن تسايتونج” الألمانية:“أستطيع أن أتخيل مما أراه حتى الآن، أننا قد نضطر إلى رفع سعر الفائدة قليلاً، ولا يزال هناك الكثير من البيانات قبل أن نتخذ قرارنا التالي في سبتمبر”.

ويرى“إدوارد مويا” محلل الأسواق لدى“أواندا” أن تزايد مخاوف الأسواق إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واحتمالات تعمق الأزمة، تدفع الكثير من المستثمرين إلى العودة لحيازة الدولار مرة أخرى، وفق ما نقلته وكالة“سي إن بي سي”.

وارتفع مؤشر الدولار خلال تداولات اليوم بنسبة 0.50% إلى 104.75 نقطة، ليستمر في التداول فوق أعلى مستوياته منذ مارس الماضي.

وحذر“مايكل ويلسون” محلل استراتيجيات السوق لدى“مورجان ستانلي”، الثلاثاء، من حالة الإحباط التي قد يواجهها مستثمرو أسواق المال إثر تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام الجاري على غير المتوقع.

وقال“ويلسون” في مذكرة صدرت اليوم، إن مستويات الأسعار التي يشهدها سوق الأسهم في الآونة الأخيرة تشير إلى ارتفاع التوقعات بشأن تسارع النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، على العكس من رؤية البنك.

فيما حذر“كلاس نوت” رئيس مجلس الاستقرار المالي في حديث موجه لقادة مجموعة العشرين، من المزيد من التحديات والصدمات التي قد تحدث في الأشهر المقبل، لأن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تقويض التعافي الاقتصادي وتهدد القطاعات الرئيسية.