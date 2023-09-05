والآن، فإن نحو واحدة من كل 4 سيارات جديدة أصبحت كهربائية، وهذا بفضل الصفقة الأوروبية الخضراء.

وعملنا لإنهاء واردات الوقود الأحفورى الروسي، ومن المتوقع أن تتسارع هذه الاتجاهات هذا العام.

لكن أوروبا لن تضمن أمنها في مجال الطاقة وتحقيق طموحاتها المناخية إلا إذا حافظنا على وتيرة سريعة في نشر مصادر الطاقة المتجددة وتحويل الاقتصاد للاعتماد على الكهرباء.

ومع ازدهار العرض والطلب في مختلف أنحاء أوروبا، يتعين علينا الآن أن نضمن إمكانية تسليم الكهرباء النظيفة إلى مختلف أنحاء القارة. وكي يحدث هذا، يجب أن تكون البنية التحتية للطاقة لدينا جاهزة.

شبكاتنا البالغ طولها 11 مليون كيلومتر تحتاج إلى النمو، والتغيير لتلبية الطلب المتزايد، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء بنحو 60% من الآن وحتى عام 2030.

ستحتاج الشبكات إلى نقل قدر من الطاقة المتجددة المتقطعة، والتكيف مع نظام كهرباء أكثر لامركزية، فمع توزع الموارد على جهات عدة فى ظل وجود ملايين من الألواح الشمسية على الأسطح والمركبات الكهربائية، والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين الأخضر، سنحتاج إلى المرونة والسرعة والتنوع، والرقمنة.

واليوم، يمكن أن تواجه مشاريع الطاقة المتجددة المكتملة فترات انتظار طويلة لتوصيلها بالشبكة. ويمكن أن يستغرق الحصول على تصاريح الدخول للشبكة ما يصل إلى 10 سنوات.

عندما لا يكون ثمة يقين بشأن الجداول الزمنية للاتصال بالشبكة أو تكاليفه، يتم ببساطة التخلى عن مشاريع التوليد المخطط لها.

وحتى محطات الطاقة المتجددة القائمة غالبًا ما تتعرض للعقوبات.

فغالباً ما تكون الألواح الشمسية هي التكنولوجيا الأولى التي يتم إيقاف تشغيلها عندما تكون الشبكات محملة بأكثر من طاقتها، لأنها مرنة وسهلة الإدارة. وذلك هدر ومكلف.

في جميع أنحاء أوروبا، تتأخر مشاريع الربط البيني للشبكات بسبب تجاوز التكاليف والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ولكن من خلال التركيز بشكل أقوى على شبكات النقل والتوزيع، يستطيع الاتحاد الأوروبى تحويل أى تحدى محتمل إلى فرصة للاقتناص.

لقد أدى الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي إلى تقليل طول إجراءات الترخيص لمشاريع نقل الكهرباء ذات الأولوية لأقل من ثلاث سنوات ونصف فى المتوسط.

وقد أدى تشريع الطوارئ الذي تم تقديمه العام الماضى إلى تسريع عملية الترخيص لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، وإذا تم توسيعه ليشمل اتصالات الشبكة الأوسع، فيمكن أن يساعد في تسريع التقدم، دون التقليل من الضمانات البيئية.

ومن شأن مزيد من المساعدة التقنية وتبادل أفضل الممارسات أن يساعد الإدارات فى البلدان المختلفة على التحرك بشكل أسرع.

يجب علينا أن نستثمر أكثر وأفضل. تحتاج أوروبا إلى استثمار 584 مليار يورو فى شبكاتها بحلول عام 2030.

وهناك سبل لاستكشافها، وفى يوليو، قام بنك الاستثمار الأوروبى بزيادة التمويل بنسبة 50% للمساعدة في تعبئة أكثر من 150 مليار يورو فى استثمارات خضراء جديدة.

علاوة على ذلك، يمكن لتصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة أن يوفر فرصًا لزيادة الجاذبية المالية لمشغلى النقل والتوزيع.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق سريع بشأن إصلاح سوق الكهرباء المقترح أن يساعد أيضًا في تغيير آليات دفع المستحقات لمشروعات الشبكات، مما يعزز الاستثمارات الاستباقية.

ويتعين علينا أيضاً أن نحرز تقدماً في مجال الربط البينى عبر الحدود حيث لا يزال متخلفاً عن الركب، رغم مستهدف الـ15% الذى حددته، وهذا من شأنه أن يزيد أمن المعروض من الكهرباء النظيفة ويخفض الأسعار.

وأخيرا، لا ينبغي لنا أن نقلل من شأن الفرص الصناعية والتجارية المتاحة لأوروبا. أكبر ثلاث شركات مُصنعة للكابلات في العالم أوروبية. وهناك حاجة إلى تحسين المواءمة بين الاستثمار فى الشبكات وفى قدرات التصنيع.

وإذا عززنا قدرتنا الصناعية، وقمنا بتوسيع مجمع العمالة الماهرة وتحسين سلاسل التوريد، فسيكون لذلك تأثير إيجابي من حيث الوظائف والنمو.

كبداية، سيدعم قانون صفر الانبعاثات فى الاتحاد الأوروبي تصنيع الكابلات إلى جانب التقنيات النظيفة الأخرى، لأسواقنا المحلية وأسواق التصدير. وبهذه الطريقة، يمكن للصناعة الأوروبية أيضًا الاستفادة من الطفرة العالمية فى الاستثمار في الشبكات – فهناك حاجة إلى 80 مليون كيلومتر من الشبكات الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050.

إن الإجابة على تحدي الشبكة لا تعني بالضرورة“مزيد من الكابلات والخطوط”.

ثمة طرق لتعزيز الشبكات دون بناء مزيد من البنية التحتية.

وتشير“خطة عمل رقمنة الطاقة” الصادرة عن المفوضية الأوروبية إلى حلول مختلفة. يمكن أن يكون التخزين المرن وحلول الاستجابة للطلب أمرًا بالغ الأهمية.

تواجه أوروبا تحديا أساسيا فى ضمان استقلالها فى مجال الطاقة وتحقيق أهدافها المناخية.

لقد حان الوقت لتحويل اهتمامنا من الأهداف والقواعد إلى التنفيذ، وهذا يعني وضع مسألة الشبكات فى قلب المناقشة، لأن تحديث شبكة الكهرباء من شأنه أن يربط أوروبا بمستقبل مستدام.

بقلم: كادري سيمسون

مبعوثة الاتحاد الأوروبى للطاقة

المصدر: فاينانشيال تايمز