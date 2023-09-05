بنك التنمية الآسيوى: فجوة تمويل التجارة العالمية تقفز 47%

ونمت فجوة تمويل التجارة (الفرق بين طلبات التمويل والموافقات لدعم الواردات والصادرات) 47% من 1.7 تريليون دولار عام 2020 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الآفاق الاقتصادية، والتضخم، والتقلبات الجيوسياسية، حسب مسح بنك التنمية الآسيوي المنشور اليوم الثلاثاء، حول فجوات تمويل التجارة والنمو والوظائف.

قالت المديرة العامة لعمليات القطاع الخاص في البنك، سوزان جابوري، في بيان:”هذه الفجوة المتزايدة تخنق إمكانات التجارة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المهمة من خلال الوظائف والنمو”.

يعتمد حوالي 80% من التجارة على التمويل، وفقاً للبنك الآسيوي.

يأتي نشر التقرير وسط استمرار التجارة العالمية المخيبة للآمال على الرغم من اقترابها من موسم الذروة قبل عطلة نهاية العام.

تتوخى شركات الشحن مثل“إيه بي مولير ميرسك” و”سي إم إيه سي جي إم” الحذر في أحسن الأحوال، في حين أن الركود بالولايات المتحدة قد لا يكون وارداً بعد الآن، إلا أنها تتوقع انخفاض الأحجام خلال الفترة المتبقية من عام 2023.

سلاسل التوريد المرنة



قال المشاركون في المسح إنهم واجهوا قيوداً باستمرار عام 2022، إذ أفاد 60% من البنوك أن الغزو الروسي لأوكرانيا أثر على محافظ تمويل التجارة لديها.

تعتقد معظم البنوك والشركات التي شاركت في المسح أن المواءمة البيئية والاجتماعية والحوكمة يمكن أن تساعد في تقليل فجوة تمويل التجارة. مع ذلك، فإنها تخاطر أيضاً بزيادة تكاليف التمويل، ويرجع ذلك جزئياً إلى العناية الواجبة الأكثر تعقيداً، حسب بنك التنمية الآسيوي.

أشارت الشركات في الاستطلاع إلى عدم كفاية التمويل باعتباره التحدي الأكبر لسلسلة التوريد.

قالت الشركات إن الحصول على التمويل الكافي، والخدمات اللوجستية الموثوقة، واستخدام التكنولوجيا الرقمية هي أهم ثلاثة مكونات لسلاسل التوريد المرنة.