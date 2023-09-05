الصين لا تشعر بأنها تمر بأزمة اقتصادية

المستثمرون الأجانب يفرون من بورصة شنغهاي

في نظر وسائل الإعلام الغربية الرئيسية، يمر اقتصاد الصين بحالة من تهاوي لا يمكن الشفاء منها.

قالت مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية في مقال نشرته الشهر الماضي، إن اقتصاد البلاد أصبح غير قابل للتعافي، مما يشير إلى أن“التحول نحو النموذج الياباني” ربما يكون معتدلاً للغاية بحيث لا يمكن وصف المصير الذي ينتظره.

وفي مقال له في صحيفة“نيويورك تايمز”، قال بول كروجمان، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، إن الصين“فقدت الكثير من ديناميكيتها” وأصبحت في حالة“شلل سياسي”، محذرا من أن“الأعوام القليلة المقبلة قد تكون قبيحة للغاية”.

هذا الأمر يمثل تحولاً جذريًا منذ بداية العام عندما توقع المحللون لدى“جي بي مورجان تشيس” و”جولدمان ساكس” و”بلومبرج إنتلجينس”، أن طفرة الإغلاق التي شهدتها الصين بعد فيروس كورونا ستؤدي إلى قفزة كبيرة في عالم صناعة الأموال.

ومع اقتراب فصل الخريف، لم يعد المستثمرون العالميون قادرين على حبس أنفاسهم في انتظار اتجاه الريح المعاكس، بل يفر المستثمرون الأجانب الآن من بورصة شنغهاي بأعداد كبيرة، مما يزيد من إضعاف السوق المتراجعة بالفعل.

ويبدو أن الثقة، التي قال رئيس مجلس الدولة الأسبق ون جيا باو، ذات يوم إنها“تساوي أكثر من الذهب والمال”، أصبحت متراجعة الآن، حسب ما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

وسواء كانت الصين تعمل فقط كآلة دعاية أم لا، فقد انتقدت الثرثرة حول الركود، وأصرت على أن اقتصاد الصين يظل متينًا ومستدامًا.

وتشير التقارير إلى أن بكين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2023 المتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة“حوالي 5%”، كما هو محدد في جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مارس.

وتواصل وسائل الإعلام الحكومية تقديم الأخبار المتفائلة، إذ تشير التقارير إلى أن 614 مليون صيني سافروا بالقطار بين 1 يوليو و15 أغسطس، خلال العطلة الصيفية الأولى في فترة ما بعد الوباء في البلاد، فيما سجل عدد الركاب رقم قياسي يومي بلغ 15 مليون في 12 أغسطس وسط اندفاع الطلاب المسافرين مع عائلاتهم.

ومن الواضح أن الفيضانات والأعاصير والطقس الحار في الصيف لم تمنع الصينيين من الاستمتاع بوقتهم.

في الوقت نفسه، أظهرت استطلاعات الرأي الحكومية الرسمية أن 21% ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا كانوا عاطلين عن العمل حتى يونيو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018.

ووسط احتجاجات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، علقت وكالة الإحصاء استطلاع الرأي هذا.

ومع ذلك، يمكن بسهولة العثور على هؤلاء الشباب العاطلين مختبئين في دور السينما والقطارات والمسارح والملاعب، فقد وساعد إنفاقهم على رفع إيرادات شباك التذاكر لدور السينما الصينية في الصيف إلى 20 مليار يوان صيني.

في الأسبوع الماضي، بينما ذكر مراسلان لصحيفة“نيويورك تايمز” يغطيان شؤون الصين من سيول بسبب القيود المفروضة على التأشيرات في بكين أن“أزمة الثقة تجتاح الاقتصاد الصيني”، كانت محطة القطار الرئيسية في شنغهاي تعج بالركاب.

قالت الإعلانات المسافرين الذين يأملون في العودة إلى ديارهم في الوقت المناسب لبدء العام الدراسي الجديد في الأول من سبتمبر، إن تذاكر القطارات المتجهة للخارج قد بيعت.

ومع ذلك، على مستوى ما، فإن المتشائمين على حق، فثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه تراجعًا في الاستهلاك.

ويعود هذا جزئياً إلى أن الشعب الصيني يدخر ثلث دخله، الأمر الذي يعزز النظام المصرفي بقيمة تصل إلى 120 تريليون يوان، وقد تسببت فترة الإجازة المدرسية التي مدتها شهرين في إنفاق بعضًا من هذه المدخرات، لكن المستهلكين يظهرون اهتمامًا أقل هذه الأيام بالسلع التي يقدمها السوق.

في المتوسط، يمتلك كل صيني حوالي 42 مترًا مربعًا من مساحة المعيشة، وهي مساحة مريحة لأي بلد، ونتيجة لذلك لم تشهد المنازل نموًا يذكر.

علاوة على ذلك، أعلنت الصين بالفعل نهاية الفقر في البلاد خلال عام 2020.

يذكر أن 84% من الصينيين الذين يدرسون في الخارج هذه الأيام يعودون إلى وطنهم بعد التخرج للبحث عن عمل، وفقًا لمسح أجرته شركة“كايسين ميديا”، علمًا بأن عدد الخريجين الأجانب وصل إلى مليون في عام 2021 ومن المحتمل أن يرتفع أكثر في العام الماضي.

ومع ذلك، فإن هؤلاء الشباب الصينيين يرون فرصًا أكبر في الداخل، على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب مقارنة بالخارج.