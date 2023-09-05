الصين لا تشعر بأنها تمر بأزمة اقتصادية

(MENAFN- Al-BoNews) بول كروجمان: الأعوام القليلة المقبلة قد تكون قبيحة للغاية
المستثمرون الأجانب يفرون من بورصة شنغهاي
في نظر وسائل الإعلام الغربية الرئيسية، يمر اقتصاد الصين بحالة من تهاوي لا يمكن الشفاء منها.
قالت مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية في مقال نشرته الشهر الماضي، إن اقتصاد البلاد أصبح غير قابل للتعافي، مما يشير إلى أن“التحول نحو النموذج الياباني” ربما يكون معتدلاً للغاية بحيث لا يمكن وصف المصير الذي ينتظره.
وفي مقال له في صحيفة“نيويورك تايمز”، قال بول كروجمان، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، إن الصين“فقدت الكثير من ديناميكيتها” وأصبحت في حالة“شلل سياسي”، محذرا من أن“الأعوام القليلة المقبلة قد تكون قبيحة للغاية”.
هذا الأمر يمثل تحولاً جذريًا منذ بداية العام عندما توقع المحللون لدى“جي بي مورجان تشيس” و”جولدمان ساكس” و”بلومبرج إنتلجينس”، أن طفرة الإغلاق التي شهدتها الصين بعد فيروس كورونا ستؤدي إلى قفزة كبيرة في عالم صناعة الأموال.
ومع اقتراب فصل الخريف، لم يعد المستثمرون العالميون قادرين على حبس أنفاسهم في انتظار اتجاه الريح المعاكس، بل يفر المستثمرون الأجانب الآن من بورصة شنغهاي بأعداد كبيرة، مما يزيد من إضعاف السوق المتراجعة بالفعل.
ويبدو أن الثقة، التي قال رئيس مجلس الدولة الأسبق ون جيا باو، ذات يوم إنها“تساوي أكثر من الذهب والمال”، أصبحت متراجعة الآن، حسب ما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
وسواء كانت الصين تعمل فقط كآلة دعاية أم لا، فقد انتقدت الثرثرة حول الركود، وأصرت على أن اقتصاد الصين يظل متينًا ومستدامًا.
وتشير التقارير إلى أن بكين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2023 المتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة“حوالي 5%”، كما هو محدد في جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مارس.
وتواصل وسائل الإعلام الحكومية تقديم الأخبار المتفائلة، إذ تشير التقارير إلى أن 614 مليون صيني سافروا بالقطار بين 1 يوليو و15 أغسطس، خلال العطلة الصيفية الأولى في فترة ما بعد الوباء في البلاد، فيما سجل عدد الركاب رقم قياسي يومي بلغ 15 مليون في 12 أغسطس وسط اندفاع الطلاب المسافرين مع عائلاتهم.
ومن الواضح أن الفيضانات والأعاصير والطقس الحار في الصيف لم تمنع الصينيين من الاستمتاع بوقتهم.
في الوقت نفسه، أظهرت استطلاعات الرأي الحكومية الرسمية أن 21% ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا كانوا عاطلين عن العمل حتى يونيو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018.
ووسط احتجاجات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، علقت وكالة الإحصاء استطلاع الرأي هذا.
ومع ذلك، يمكن بسهولة العثور على هؤلاء الشباب العاطلين مختبئين في دور السينما والقطارات والمسارح والملاعب، فقد وساعد إنفاقهم على رفع إيرادات شباك التذاكر لدور السينما الصينية في الصيف إلى 20 مليار يوان صيني.
في الأسبوع الماضي، بينما ذكر مراسلان لصحيفة“نيويورك تايمز” يغطيان شؤون الصين من سيول بسبب القيود المفروضة على التأشيرات في بكين أن“أزمة الثقة تجتاح الاقتصاد الصيني”، كانت محطة القطار الرئيسية في شنغهاي تعج بالركاب.
قالت الإعلانات المسافرين الذين يأملون في العودة إلى ديارهم في الوقت المناسب لبدء العام الدراسي الجديد في الأول من سبتمبر، إن تذاكر القطارات المتجهة للخارج قد بيعت.
ومع ذلك، على مستوى ما، فإن المتشائمين على حق، فثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه تراجعًا في الاستهلاك.
ويعود هذا جزئياً إلى أن الشعب الصيني يدخر ثلث دخله، الأمر الذي يعزز النظام المصرفي بقيمة تصل إلى 120 تريليون يوان، وقد تسببت فترة الإجازة المدرسية التي مدتها شهرين في إنفاق بعضًا من هذه المدخرات، لكن المستهلكين يظهرون اهتمامًا أقل هذه الأيام بالسلع التي يقدمها السوق.
في المتوسط، يمتلك كل صيني حوالي 42 مترًا مربعًا من مساحة المعيشة، وهي مساحة مريحة لأي بلد، ونتيجة لذلك لم تشهد المنازل نموًا يذكر.
علاوة على ذلك، أعلنت الصين بالفعل نهاية الفقر في البلاد خلال عام 2020.
يذكر أن 84% من الصينيين الذين يدرسون في الخارج هذه الأيام يعودون إلى وطنهم بعد التخرج للبحث عن عمل، وفقًا لمسح أجرته شركة“كايسين ميديا”، علمًا بأن عدد الخريجين الأجانب وصل إلى مليون في عام 2021 ومن المحتمل أن يرتفع أكثر في العام الماضي.
ومع ذلك، فإن هؤلاء الشباب الصينيين يرون فرصًا أكبر في الداخل، على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب مقارنة بالخارج.