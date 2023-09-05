((سيرا للتعليم)) تعتزم إصدار توريق حقوق مستقبلية بقيمة 800 مليون جنيه الشهر المقبل
التاريخ
9/5/2023 11:14:35 PM
(MENAFN- Al-BoNews) الشركة تفتتح مدرستى ((فيوتشر تك)) و((ريجنت البريطانية)) الشهر المقبل
كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، أن شركة القاهرة للاستثمار والتنمية (سيرا) تجهز لإصدار الشريحة الثانية من برنامج توريق الحقوق المستقبلية بقيمة 800 مليون جنيه، خلال الشهر المقبل، لتمويل التوسعات التى تخطط لها، بقيادة مدير الإصدار بالمجموعة المالية هيرميس.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق، لشركة المجموعة المالية للتوريق على إصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بقيمة مليارى جنيه لمدة 3 سنوات لصالح شركة ((القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية)) بصفتها الشركة المحلية لمحفظة الحقوق المالية المستقبلية، وعلى أن يكون الإصدار الأول للبرنامج بحد أقصى 800 مليون جنيه لمدة 7 سنوات.
وتستهدف الشركة بدء تشغيل 4 كليات جديدة فى جامعة بدر بمحافظة أسيوط خلال سبتمبر 2023 مع بداية العام الدراسى المقبل، والكليات الأربع هى: العلوم التطبيقية، وإدارة الأعمال، والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى كلية لغات بطاقة استيعابية تصل إلى 6 آلاف طالب.
وقالت المصادر، إنَّ كلية العلوم التطبيقية حصلت على الموافقة اللازمة، والكليات الثلاث الأخرى بصدد الحصول على الموافقات، خلال الشهر الجارى، لتكون جاهزة أمام الطلاب الشهر المقبل، موضحة أنه تم تمويل هذا التوسع من الإصدار الأول لسندات توريق الحقوق المستقبلية بقيمة 800 مليون جنيه.
أضافت أن الشركة بصدد افتتاح مدرسة ((فيوتشر تك)) الشهر المقبل، موضحة أن هيكل ملكيتها يتوزع بين ((سيرا)) بواقع 65%، وصندوق مصر السيادى بنسبة 35% عبر استثمار مشترك فى الشركة الكونية للاستثمارات التعليمية المالكة للمدرسة.
ووقعت الشركة، فى وقت سابق، اتفاقية شراكة مع صندوق مصر السيادى لإنشاء مدرستين جديدتين فى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بتكلفة استثمارية تصل إلى 350 مليون جنيه، لإنشاء فرع من ((فيوتشر تك))، وفرع آخر لمدرسة ريجنت البريطانية. وأشارت إلى أنها بدأت تلقى طلبات الالتحاق بمدرسة ريجنت البريطانية المقرر افتتاحها الشهر المقبل، وأن المدرسة مملوكة للشركة الكونية للخدمات التعليمية، التى يتوزع هيكل ملكيتها بواقع 65% لشركة القاهرة مصر للخدمات التعليمية، و35% للصندوق السيادى، موضحاً أن هيكل ملكية ((القاهرة مصر للخدمات التعليمية)) يتوزع بنسبة 40% لشركة السويدى، و60% لشركة سيرا.
وكشفت المصادر، أن ((سيرا)) تستهدف افتتاح حضانتين جديدتين، خلال الربع الأخير من العام الجارى فى مدينة 6 أكتوبر، والأخرى فى القاهرة، ليرتفع عدد الحضانات تحت إدارتها إلى نحو 8 حضانات.
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