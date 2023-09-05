كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، أن شركة القاهرة للاستثمار والتنمية (سيرا) تجهز لإصدار الشريحة الثانية من برنامج توريق الحقوق المستقبلية بقيمة 800 مليون جنيه، خلال الشهر المقبل، لتمويل التوسعات التى تخطط لها، بقيادة مدير الإصدار بالمجموعة المالية هيرميس.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق، لشركة المجموعة المالية للتوريق على إصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بقيمة مليارى جنيه لمدة 3 سنوات لصالح شركة ((القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية)) بصفتها الشركة المحلية لمحفظة الحقوق المالية المستقبلية، وعلى أن يكون الإصدار الأول للبرنامج بحد أقصى 800 مليون جنيه لمدة 7 سنوات.

وتستهدف الشركة بدء تشغيل 4 كليات جديدة فى جامعة بدر بمحافظة أسيوط خلال سبتمبر 2023 مع بداية العام الدراسى المقبل، والكليات الأربع هى: العلوم التطبيقية، وإدارة الأعمال، والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى كلية لغات بطاقة استيعابية تصل إلى 6 آلاف طالب.

وقالت المصادر، إنَّ كلية العلوم التطبيقية حصلت على الموافقة اللازمة، والكليات الثلاث الأخرى بصدد الحصول على الموافقات، خلال الشهر الجارى، لتكون جاهزة أمام الطلاب الشهر المقبل، موضحة أنه تم تمويل هذا التوسع من الإصدار الأول لسندات توريق الحقوق المستقبلية بقيمة 800 مليون جنيه.

أضافت أن الشركة بصدد افتتاح مدرسة ((فيوتشر تك)) الشهر المقبل، موضحة أن هيكل ملكيتها يتوزع بين ((سيرا)) بواقع 65%، وصندوق مصر السيادى بنسبة 35% عبر استثمار مشترك فى الشركة الكونية للاستثمارات التعليمية المالكة للمدرسة.

ووقعت الشركة، فى وقت سابق، اتفاقية شراكة مع صندوق مصر السيادى لإنشاء مدرستين جديدتين فى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بتكلفة استثمارية تصل إلى 350 مليون جنيه، لإنشاء فرع من ((فيوتشر تك))، وفرع آخر لمدرسة ريجنت البريطانية. وأشارت إلى أنها بدأت تلقى طلبات الالتحاق بمدرسة ريجنت البريطانية المقرر افتتاحها الشهر المقبل، وأن المدرسة مملوكة للشركة الكونية للخدمات التعليمية، التى يتوزع هيكل ملكيتها بواقع 65% لشركة القاهرة مصر للخدمات التعليمية، و35% للصندوق السيادى، موضحاً أن هيكل ملكية ((القاهرة مصر للخدمات التعليمية)) يتوزع بنسبة 40% لشركة السويدى، و60% لشركة سيرا.

وكشفت المصادر، أن ((سيرا)) تستهدف افتتاح حضانتين جديدتين، خلال الربع الأخير من العام الجارى فى مدينة 6 أكتوبر، والأخرى فى القاهرة، ليرتفع عدد الحضانات تحت إدارتها إلى نحو 8 حضانات.